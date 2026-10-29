El mexicano disputó los 90 minutos en el triunfo de los Leones ante el Aarhus Fremad

Rodrigo Huescas tuvo una actuación destacada en su regreso a la titularidad con el Copenhague. El lateral mexicano disputó los 90 minutos, repartió una asistencia y fue reconocido como el mejor jugador del partido en la victoria de 3-0 sobre el Aarhus Fremad, resultado que le permitió a su equipo avanzar a los Cuartos de Final de la Copa de Dinamarca.

Podría interesarte Futbol Vincent Kompany recibe el alta hospitalaria tras superar una irritación meníngea

El canterano de Cruz Azul continúa sumando minutos después de superar una complicada lesión de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha, sufrida a principios de octubre. Ahora, el futbolista tricolor comienza a recuperar protagonismo con el conjunto danés y respondió con una actuación en la que contribuyó directamente al triunfo de los Leones.

Rodrigo Huescas con el Copenhague en la Copa de Dinamarca | x:@FCKobenhavn

¿Cómo fue el gran partido de Rodrigo Huescas?

Además de completar el encuentro, Huescas participó en la generación ofensiva del Copenhague y colaboró con una asistencia durante el compromiso correspondiente a la Cuarta Ronda de la Copa de Dinamarca. Su desempeño fue clave para que el equipo consiguiera la victoria por tres goles y asegurara su lugar entre los ocho mejores del certamen.

Fue durante el minuto 19 de la primera mitad que el altera recibió de espaldas a la portería. Huescas de un 'taconcito' sirvió a William Clem, quien de frente al arco sacó un disparo de pierna derecha para poner el primer tanto del partido.

Su regreso también representa una buena noticia para el futbol mexicano, pues la lesión que lo alejó de las canchas lo convirtió en una de las ausencias sensibles de la Selección Mexicana durante el Mundial de 2026. Con minutos y buenas actuaciones en Dinamarca, el lateral busca recuperar terreno y volver a competir por un lugar en las convocatorias nacionales.

¿Huescas volverá a la Selección Mexicana?

Bajo el proceso de Rafael Márquez, Rodrigo Huescas podría volver a entrar en la consideración del cuerpo técnico tricolor, siempre que mantenga su progresión y continuidad con el Copenhague. Su capacidad para incorporarse al ataque y su experiencia en el futbol europeo lo mantienen como una alternativa para reforzar la lateral derecha.

Por ahora, el mexicano deberá concentrarse en sostener el nivel mostrado en la Copa de Dinamarca. Su siguiente compromiso con los Leones será el próximo 2 de noviembre, cuando visiten al Sønderjyske en la Jornada 13 de la Superliga danesa, una nueva oportunidad para seguir sumando minutos y consolidar su regreso después de la lesión.