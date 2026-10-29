Johan Vásquez y su cátedra defensiva en el encuentro ante la Juventus

Johan Vásquez celebrando la victoria ante la Juventus en la Serie A | X @GenoaCFC

El defensor mexicano comandó el triunfo que lleva al Genoa lejos de la zona de descenso

Johan Vásquez sigue brillando con el Genoa. El defensor mexicano se ha afianzado como uno de los mejores futbolistas del equipo italiano y hoy, demostró su importancia al comandar una importante victoria por 2-0 sobre la Juventus.

El defensa azteca volvió a portar el brazalete de capitán del conjunto dirigido por Daniele De Rossi, que logró mantener su portería en cero ante el equipo de Turín para así llevarse la tan sólo la tercera victoria ante la Vecchia Signora en los últimos 10 años.

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La increíble actuación de Johan

El zaguero de la Selección Mexicana fue uno de los protagonistas del encuentro gracias a su desempeño en labores defensivas, su capacidad para recuperar el balón y su precisión en la distribución. Sus estadísticas reflejaron su participación en diferentes facetas del juego, tanto para contener los ataques de la 'Vecchia Signora' como para facilitar la salida del Genoa desde el fondo.

Vásquez registró 14 despejes durante el partido, cifra que lo colocó como el segundo jugador de su equipo en ese apartado, únicamente por detrás de su compañero Leo Østigård, quien contabilizó 16. Además, el mexicano encabezó al conjunto genovés con tres barridas ganadas, dos intercepciones, dos bloqueos de disparo y seis recuperaciones.

El defensor conectó 42 de los 49 pases que intentó, lo que representó una efectividad del 86 por ciento. Con ese registro superó a Alex Amorim, quien completó 37 envíos, y a Leo Østigård, que terminó con 34 pases acertados.

Johan Vásquez celebrando junto con Daniele De Rossi | X @GenoaCFC

La victoria de Genoa

El resultado comenzó a tomar forma durante la primera mitad, cuando Kingsley Ehizibue marcó el primer gol del encuentro tras recibir una asistencia de Tommaso Baldanzi.

Posteriormente, el propio Baldanzi se encargó de marcar el segundo tanto de la noche, con el que el equipo dirigido por Daniele De Rossi aseguró el triunfo por 2-0 en la novena jornada de la Serie A.

Johan Vásquez celebrando la victoria ante Juventus con sus compañeros | X @GenoaCFC