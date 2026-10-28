Santiago Giménez regresa a la senda del gol y comanda la victoria de Porto

El delantero mexicano respondió cuando se le pidió y marcó desde los 11 pasos

Santiago Giménez se reencontró con el gol. El delantero mexicano se encargó de darle la victoria al Porto en la Copa de Portugal gracias a un tanto desde los 11 pasos. La anotación no sólo mandó a los Dragones a la siguiente ronda del torneo, sino que también significó tan sólo la segunda anotación del delantero en la temporada.

Santi vio su primera titularidad

Santiago Giménez había estado borrado en los últimos partidos del Porto. Tras firmar con el conjunto lusitano y regresar de su lesión, el ex del Milán había visto poca actividad, de hecho, se había quedado en la banca en tres de sus últimos cuatro encuentros.

Hoy, sin embargo, Francesco Farioli decidió confiar en el mexicano para iniciar el partido de Copa ante Académico de Viseu. Esta confianza dio resultados inmediatamente, pues Santi se encargó de mandar al Porto al 'Final Four' del certamen.

Previo al partido de este miércoles el canterano de Cruz Azul había sumado minutos ante Moreirense, Casa Pia y Gil Vicente, en la Primeira Liga, así como un par de minutos ante Manchester City y Betis en la Champions League, aunque ninguno como titular.

Santiago Giménez en el partido de Betis contra Porto | AFP

El gol de Giménez

Santi Giménez anotó en los minutos finales del primer tiempo, con un potente disparo de izquierda al centro de la portería. El atacante volvió a aparecer desde los 11 pasos para hacerse presente en el marcador.

Hay que recordar que, el delantero azteca no lograba marcar desde el 12 de septiembre, cuando también apareció desde la vía penal para anotar el cuarto gol de Porto en la victoria 4-1 ante Casa Pia. Ahora, buscará que este tanto sea un envión anímico que lo lleve a más anotaciones.

Santiago Giménez celebrando anotación ante Académico de Viseu| X @FCPorto

¿Cuándo volverá a jugar Santiago Giménez?

Tras el gol de este miércoles, Santiago Giménez y el Porto volverán a ver actividad dentro de tres días. El atacante mexicano espera volver a ver minutos en el juego de Liga ante Estoril, torneo en el que marchan líderes cinco puntos arriba del Benfica.