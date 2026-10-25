La Vecchia Signora venció 2-0 como visitante y puso fin a una racha de dos partidos sin ganar en la Serie A

La Juventus volvió a celebrar en la Serie A tras imponerse 2-0 al Lecce, resultado con el que dejó atrás dos tropiezos consecutivos en el campeonato italiano, incluido el duro descalabro por 0-3 frente a la Lazio en casa. El conjunto dirigido por Luciano Spalletti encontró en Douglas Luiz a su principal figura, pues el brasileño participó directamente en los dos goles del encuentro.

El mediocampista abrió el camino de la victoria con una asistencia para Weston McKennie y posteriormente amplió la ventaja con un disparo desde fuera del área. Su actuación representó una buena respuesta en un momento en el que la Vecchia Signora necesitaba recuperar confianza y encontrar soluciones para volver a sumar de a tres.

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Douglas Luiz lidera la victoria de Juventus ante Lecce

El primer tanto llegó al minuto 29, cuando Douglas Luiz ejecutó una acción a balón parado y envió un pase a la espalda de la defensa para que McKennie definiera y colocara el 0-1. La jugada permitió a los visitantes tomar el control del marcador y afrontar el resto del encuentro con mayor tranquilidad.

Poco después, al minuto 41, el brasileño volvió a hacerse presente, esta vez como goleador. Douglas Luiz se animó a disparar desde fuera del área y encontró el fondo de las redes para establecer el 0-2 antes del descanso, con lo que firmó una de sus actuaciones más destacadas desde su llegada al conjunto turinés.

Además de sus aportaciones en el marcador, el mediocampista mostró capacidad para distribuir el balón, encontrar espacios y sumarse al ataque desde la segunda línea. Su rendimiento le dio argumentos a Spalletti para confiar en él como una alternativa importante dentro del funcionamiento del equipo.

En el frente ofensivo, Nick Woltemade volvió a ofrecer presencia física y capacidad para fijar a los defensores, acompañado por Randal Kolo Muani. La conexión entre los mediocampistas y los atacantes ayudó a la Juventus a encontrar espacios, mientras que la ausencia de Nico González por lesión no impidió que el equipo consiguiera su objetivo.

Jugadores de Juventus y Lecce haciendo todo por el balón | AP

Juventus recupera la solidez defensiva como visitante

En la segunda mitad, el Lecce intentó reaccionar y buscar el descuento, pero la Juventus supo administrar su ventaja y limitar las oportunidades del conjunto local. Cuando los anfitriones consiguieron acercarse a la portería, el guardameta de la Vecchia Signora respondió para mantener su arco en cero.

El resultado también significó un avance en el aspecto defensivo para el equipo de Spalletti, que no conseguía terminar un partido como visitante sin recibir goles desde agosto. Mantener la portería imbatida es uno de los aspectos que el entrenador considera fundamentales para que la Juventus pueda competir por los objetivos que se ha planteado durante la temporada.

Con el 2-0 frente al Lecce, la Vecchia Signora recuperó confianza y volvió a sumar tres puntos en el campeonato italiano. La actuación de Douglas Luiz destacó como la principal noticia de una jornada en la que el equipo encontró respuestas tanto en ataque como en defensa.