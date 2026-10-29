Mounir Nasraoui hizo un llamado a la comunidad del Barcelona con una enigmática foto

Luego de una semana llena de movimientos para Lamine Yamal y su círculo, un nuevo tema de conversación salió a la mesa. Tras el Clásico ante el Real Madrid y la gala del Balón de Oro, ahora fue el padre del futbolista español, Mounir Nasraoui quien se llevó los reflectores, esto tras publicar un mensaje pidiendo ayuda a sus seguidores de rede sociales.

¿Qué escribió Mounir Nasraoui?

Fue a través de su cuenta de Instagram que el padre del futbolista escribió unas enigmáticas palabras, en ellas pidió ayuda a la comunidad del Barcelona, además de acompañarlas con una foto suya con el presidente del club Joan Laporta, en blanco y negro.

“Hola buenos días a toda la familia blaugrana necesito ayuda como persona y ser humano”, escribió el padre de Lamine Yamal en su cuenta de Instagram.

CAPTURA DE PANTALLA

Como efecto casi inmediato , tras la publicación cientos de seguidores mostraron su preocupación, esto por la incertidumbre que generó el enigmático mensaje y la polémica foto, pues la mayoría creyó que se trataba de un tema directo entre el FC Barcelona y el jugador.

Pese a los miles de mensajes preguntando sobre la situación, Mounir Nasraoui no comentó la publicación, por lo que el tema permanece siendo un misterio para los ajenos a la familia de Lamine. Sin embargo, tal y como tiene acostumbrados a sus seguidores, se espera que presente una respuesta sobre el tema en cualquier momento.

Algo que llegó a confundir más a sus fanáticos fue que sí apareció en redes tras la publicación, pero ahora tocando el tema del accidente ferroviario en Toledo, España, Mounir mandó sus oraciones a los afectados y poco tiempo después publicó una foto, ahora con el rapero La Fouine en el que escribió: "hermano, mi casa es tu casa".

Mounir Nasraouil con el rapero La Fouine | IG:@hustle_hard_304

Lamine Yamal y Laporta en silencio

Luego de la polémica publicación de Mounir, ni su hijo ni el presidente se han pronunciado al respecto, no bastante, varios usuario comenzaron a especular que podría tratarse de una persona afectada en el accidente de Toledo o algún percance en la gala del Balón de Oro entre el padre del futbolista y algún miembro del Barça.