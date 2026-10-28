Los usuarios de la revista France Football eligieron al portugués y su histórico año con el Manchester United como el ganador del nuevo galardón que premia a la mejor edición de todos los tiempos

La historia del futbol mundial ha dictado una nueva sentencia a través de la voz de los aficionados. Apenas un par de días después de celebrarse la tradicional gala del Balón de Oro, la prestigiosa revista francesa France Football dio a conocer el resultado oficial de su inédito galardón denominado B.O.A.T. (Balón de Oro de todos los tiempos), un premio ideado para coronar al mejor Balón de Oro de la historia. El gran ganador de la votación popular fue Cristiano Ronaldo, específicamente con la versión de su galardón obtenido en el año 2008.

El histórico desempeño del astro portugués logró superar en las preferencias al icónico Balón de Oro que Lionel Messi conquistó en 2012. La votación reflejó el dominio absoluto de la época moderna, con el luso y el argentino acaparando de manera consecutiva los primeros 12 puestos de la clasificación general, hasta la aparición de Ronaldo Nazário con su galardón conseguido en 2002.

El inolvidable año 2008 que consagró a Cristiano Ronaldo

Para entender la magnitud del reconocimiento hay que viajar en el tiempo a una temporada pletórica para el entonces delantero del Manchester United. Con apenas 23 años de edad, Cristiano Ronaldo se coronó en la cima de las votaciones de aquel año con 446 unidades, superando a Lionel Messi (281 puntos) y a los españoles Fernando Torres (179), Iker Casillas (133) y Xavi Hernández (97).

En aquel calendario para el recuerdo, el atacante portugués conquistó la Premier League y la UEFA Champions League con los Red Devils, firmando una cuota de 31 anotaciones en el campeonato inglés que le valieron también para adjudicarse la Bota de Oro europea por delante de los 27 goles de Dani Güiza en LaLiga.

Cristiano Ronaldo recibe el Balón de Oro 2014 | AP

Las reglas del B.O.A.T. y el listado de leyendas nominadas

Para esta edición especial, France Football modificó las reglas habituales del galardón. En lugar de la votación tradicional a cargo de periodistas especializados, fueron los usuarios de la revista quienes asumieron el rol de jurado para elegir la mejor versión individual de la historia entre aquellos futbolistas que ganaron el premio en al menos dos ocasiones. El selecto listado de leyendas que compitieron por el trofeo incluyó a los siguientes ganadores históricos.

Leo Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023)

Cristiano Ronaldo (2008, 2014, 2015, 2016 y 2017)

Ronaldo Nazário (1997 y 2002)

Marco van Basten (1988, 1989 y 1992)

Michel Platini (1983, 1984 y 1985)

Karl-Heinz Rummenigge (1980 y 1981)

Kevin Keegan (1978 y 1979)

Franz Beckenbauer (1972 y 1976)

Johan Cruyff (1971, 1973 y 1974)

Alfredo di Stéfano (1957 y 1959)

Cristiano Ronaldo recibiendo el Balón de Oro 2013 | REALMADRID.COM