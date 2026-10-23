¡Por eso es el capitán! Cristiano Ronaldo cede el premio al Mejor Jugador del Partido a su compañero en Al-Nassr

El portugués sorprendió con un gesto de compañerismo al llevar a Abdullah Al-Hamdan a recibir el reconocimiento como mejor jugador del partido

Cristiano Ronaldo volvió a demostrar su liderazgo dentro de Al-Nassr, pero esta vez no fue por uno de sus goles. El delantero portugués tuvo un gesto con su compañero Abdullah Al-Hamdan, a quien acompañó para que recibiera el trofeo al mejor jugador del partido, en una acción que destacó el compañerismo dentro del conjunto saudí.

Aunque CR7 también se hizo presente en el marcador, el atacante consideró que su compañero debía recibir el reconocimiento. Por ello, lo tomó de la mano y lo llevó hasta el lugar donde se entregaba el premio, para después posar junto a él en la fotografía con el trofeo.

Cristiano Ronaldo y Al-Nassr consiguen una nueva victoria

El gesto se produjo después del triunfo de Al-Nassr por 3-1 ante Al-Faisaly, encuentro en el que Abdullah Al-Hamdan abrió el marcador al minuto 9. Cristiano Ronaldo amplió la ventaja al 49, mientras que Ángelo Gabriel sentenció el resultado con la tercera anotación al minuto 79.

Con este resultado, el conjunto saudí sumó una victoria en la que sus atacantes fueron protagonistas, aunque el momento que más llamó la atención fue la actitud de Cristiano Ronaldo durante la entrega del reconocimiento individual.

Cristiano Ronaldo celebra con Al Nassr | AFP

El gesto de Cristiano Ronaldo que destacó en redes sociales

La decisión del portugués de acompañar a Al-Hamdan para recibir el trofeo dejó una imagen de compañerismo entre los futbolistas de Al-Nassr. Ronaldo, quien suele acaparar los reflectores por sus actuaciones individuales, compartió el protagonismo con su compañero tras el encuentro.

Así, el capitán de Al-Nassr protagonizó un momento que va más allá de su anotación y que refleja la importancia de reconocer el trabajo de otros integrantes del equipo.