Partido de pesadilla: El doble error de Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr que sorprendió a todo el mundo

El astro portugués desperdició dos oportunidades claras ante el Neom Sports Club, pero João Félix apareció para darle el triunfo por la mínima al conjunto saudí

Cristiano Ronaldo protagonizó una actuación para el olvido frente al Neom Sports Club. El delantero portugués desperdició un penalti y una oportunidad clarísima frente al arco durante el encuentro de la Liga Saudí, aunque sus errores no impidieron que el Al-Nassr consiguiera la victoria por 1-0 gracias a una anotación de João Félix.

El atacante de 41 años tuvo en sus pies la posibilidad de abrir el marcador y ampliar su cuenta goleadora; sin embargo, la falta de contundencia lo convirtió en protagonista de dos de las acciones más sorprendentes del partido. Finalmente, su compatriota apareció para resolver el encuentro y asegurar los tres puntos.

Cristiano Ronaldo falla un penalti y una oportunidad increíble

La primera gran ocasión llegó en el tiempo agregado de la primera mitad, cuando Cristiano Ronaldo tomó la responsabilidad de ejecutar un penalti. El portugués tenía una oportunidad inmejorable para adelantar al Al-Nassr, pero su disparo salió desviado y el marcador se mantuvo sin goles.

La sorpresa no terminó ahí. Apenas comenzada la segunda parte, CR7 volvió a encontrarse con una oportunidad clara dentro del área rival. Tras recibir el balón cerca de la portería y con el arco prácticamente desprotegido, el delantero mandó su remate por encima del travesaño, desperdiciando una ocasión que parecía destinada a terminar en gol.

Los errores contrastaron con la trayectoria goleadora del astro luso, acostumbrado a ser uno de los principales referentes ofensivos de sus equipos. En esta ocasión, sin embargo, no logró encontrar la portería y dejó escapar dos oportunidades que pudieron cambiar el rumbo del encuentro.

Cristiano Ronaldo, jugador portugués, con el Al-Nassr | @AlNassrFC_EN

João Félix rescata al Al-Nassr con un golazo

Pese a la falta de contundencia de Cristiano Ronaldo, el Al-Nassr mantuvo la presión hasta encontrar la recompensa. João Félix apareció al minuto 61 para marcar el único tanto del encuentro y darle la ventaja definitiva al conjunto saudí.

La anotación permitió que el equipo se quedara con la victoria por 1-0 frente al Neom Sports Club, evitando que las fallas de CR7 terminaran costándole puntos en la competición.