¡La lucha por los mil goles sigue! Cristiano Ronaldo vuelve a anotar en el Al Nassr vs Al-Faisaly

El jugador lusitano puso el 0-2 en el partido de la Liga Profesional Saudí

¡Alerta, el Comandante está encendido! Después de que Cristiano Ronaldo falló un penalti con el Al Nassr la semana pasada en la Liga Profesional Saudí, el jugador lusitano respondió y anotó un golazo de cabeza en el duelo ante Al-Faisaly.

El Bicho se alzó por los cielos y, con un cabezazo “made in Portugal”, Ronaldo se volvió a encontrar con el gol y logró su tanto 982. El delantero lusitano está a nada de conseguir la histórica marca de mil goles.

Cristiano Ronaldo, jugador del Al Nassr, en festejo de gol | @AlNassrFC_EN

¿Cómo fue el Al-Faisaly vs Al Nassr?

Los Caballeros del Najd dominaron desde los primeros minutos del partido, con un gol tempranero por parte de Abdullah Al-Hamdan, con una gran colaboración del Comandante. El delantero lusitano bajó a pedir un balón a la media luna del área grande, lo que provocó la distracción de la defensiva.

Después del tanto del saudita, el conjunto dirigido por Ange Postecoglou sobrellevó el encuentro en el primer lapso. En la segunda mitad, Cristiano Ronaldo apareció para marcar su gol 982, pero las cosas se complicaron para el Al Nassr.

Cristiano Ronaldo, jugador del Al Nassr, en festejo de gol | @AlNassrFC_EN

¿Qué sigue para el Al Nassr?

Théo Bongonda descontó para el Al-Faisaly y puso en predicamentos a los Caballeros del Najd por unos minutos, aunque el propio Abdullah Al-Hamdan se encargó de dar un penalti en movimiento a Angelo Borges, para el 1-3 final.

El conjunto árabe ahora se encuentra en la segunda posición de la Liga Profesional Saudí, empatado en puntos con el Al-Qadisiya, equipo de Julián Quiñones. Tras la victoria, el Al Nassr enfrentará a Al Wasl, en la Champions League Asiática.