Cristiano Ronaldo reaparece en la prelista de Portugal y abre la puerta a la reconciliación

Cristiano Ronaldo, jugador de Portugal, en festejo de gol que fue invalidado por el VAR | AP

El delantero del Al Nassr fue incluido entre los jugadores considerados para los partidos de noviembre ante Dinamarca y Gales, después de su conflicto con el seleccionador Jorge Jesus

Cristiano Ronaldo podría volver a vestir la camiseta de Portugal en la próxima fecha FIFA, luego de aparecer en la prelista del seleccionador Jorge Jesus para los compromisos de noviembre en la UEFA Nations League.

La noticia abre la posibilidad de que el capitán portugués deje atrás la polémica que protagonizó durante la última concentración del combinado nacional.

De acuerdo con información difundida por medios portugueses y confirmada por un portavoz de la Federación Portuguesa de Futbol, el delantero del Al Nassr está considerado para los encuentros frente a Dinamarca y Gales.

¿Cuándo podría regresar Cristiano Ronaldo con Portugal?

Cristiano Ronaldo en lamento con la Selección de Portugal | MEXSPORT

El calendario de la selección portuguesa contempla dos compromisos para cerrar la fase de grupos de la Liga de Naciones: recibirá a Dinamarca el 14 de noviembre en Braga y visitará a Gales el día 17 en Cardiff. La convocatoria definitiva está prevista para el 6 de noviembre.

La inclusión de Cristiano llega después de que la Federación Portuguesa de Futbol le impusiera una suspensión de 30 días y una multa de 255 euros por abandonar la concentración el pasado 30 de septiembre.

La polémica entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus

Cristiano Ronaldo, jugador de Portugal, en festejo de gol | AP

El conflicto comenzó cuando el atacante no tuvo minutos en el partido contra Noruega, pese a haber calentado durante aproximadamente media hora. Molesto por la situación, Ronaldo abandonó posteriormente la concentración en Copenhague y cuestionó al seleccionador, al considerar que no había cumplido su palabra sobre el manejo de su participación.