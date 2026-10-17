Federación portuguesa quiere a Cristiano Ronaldo de regreso en la selección: 'Es una pieza fundamental'

Cristiano Ronaldo en calentamiento con la Selección de Portugal | AP

Pedro Proença, presidente de la FPF, defendió la importancia del delantero de 41 años

El presidente de la Federación Portuguesa de Futbol (FPF), Pedro Proença, respaldó públicamente la vigencia de Cristiano Ronaldo dentro del combinado lusitano, asegurando que el astro de 41 años continúa siendo una pieza fundamental para las aspiraciones deportivas de las ‘Quinas’.

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Durante un acto institucional en Funchal, Madeira, el dirigente federativo abordó la incertidumbre que rodea al capitán tras el procedimiento disciplinario abierto en su contra por abandonar la concentración en Copenhague a finales de septiembre, confiando en que el diálogo entre el atacante y el seleccionador Jorge Jesus permita un pronto acercamiento para concretar su llamado en los próximos compromisos internacionales.

Nuestro capitán Cristiano Ronaldo es una de las piezas fundamentales

El conflicto entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus en la Selección de Portugal

Las declaraciones de Proença llegan en un momento crítico para la interna del cuadro portugués, marcado por las discrepancias tácticas entre el estratega Jorge Jesus y la estrella del futbol mundial.

Cristiano Ronaldo, jugador de Portugal, en festejo de gol que fue invalidado por el VAR | AP

A pesar de la tensión generada tras la abrupta salida del jugador de la última Fecha FIFA, la directiva de la FPF busca apaciguar las aguas y apelar a la trayectoria del máximo goleador histórico del equipo para mantener la unidad del grupo.

Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, en una conferencia de prensa | AP