El presidente de la Federación Portuguesa de Futbol (FPF), Pedro Proença, respaldó públicamente la vigencia de Cristiano Ronaldo dentro del combinado lusitano, asegurando que el astro de 41 años continúa siendo una pieza fundamental para las aspiraciones deportivas de las ‘Quinas’.
Federación de Portugal reconoce el gol 981 de Cristiano Ronaldo pese a polémica con la Selección
Durante un acto institucional en Funchal, Madeira, el dirigente federativo abordó la incertidumbre que rodea al capitán tras el procedimiento disciplinario abierto en su contra por abandonar la concentración en Copenhague a finales de septiembre, confiando en que el diálogo entre el atacante y el seleccionador Jorge Jesus permita un pronto acercamiento para concretar su llamado en los próximos compromisos internacionales.
Nuestro capitán Cristiano Ronaldo es una de las piezas fundamentales
El conflicto entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus en la Selección de Portugal
Las declaraciones de Proença llegan en un momento crítico para la interna del cuadro portugués, marcado por las discrepancias tácticas entre el estratega Jorge Jesus y la estrella del futbol mundial.
A pesar de la tensión generada tras la abrupta salida del jugador de la última Fecha FIFA, la directiva de la FPF busca apaciguar las aguas y apelar a la trayectoria del máximo goleador histórico del equipo para mantener la unidad del grupo.
La resolución del expediente disciplinario y la disposición de ambas partes para recuperar la tranquilidad serán determinantes para definir si el exdelantero del Real Madrid volverá a vestir la camiseta de su país en la recta final de la temporada.