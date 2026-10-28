La Federación Española sancionó a los Culés tras la denuncia presentada por los Colchoneros

El Barcelona recibió una sanción económica por parte de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) después de que el Atlético de Madrid presentara una denuncia contra el conjunto blaugrana por sus acercamientos con Julián Álvarez durante el pasado mercado de transferencias. La resolución puso fin a un expediente que generó tensión entre ambas instituciones por el futuro del delantero argentino.

Pese a la controversia que provocó el intento de fichaje, el castigo resultó prácticamente simbólico, pues los Culés únicamente deberán pagar una multa de 602 euros. La Federación Española determinó que el club catalán incumplió las obligaciones reglamentarias al establecer contacto con el atacante sin notificar previamente y por escrito al Atlético de Madrid, equipo con el que tiene contrato vigente hasta junio de 2030.

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¿Por qué Barcelona fue multado por intentar fichar a Julián Álvarez?

De acuerdo con distintos reportes, el Atlético de Madrid denunció al Barcelona ante la RFEF y la FIFA después de considerar que los blaugranas habían negociado con Julián Álvarez sin respetar el procedimiento establecido. El reglamento español señala que cualquier institución interesada en contratar a un futbolista con vínculo vigente debe comunicar sus intenciones por escrito al club propietario de sus derechos antes de iniciar conversaciones con el jugador.

Tras analizar el caso, la Federación Española aplicó el artículo 133 de su reglamento disciplinario, relacionado con el incumplimiento de órdenes, instrucciones y obligaciones reglamentarias consideradas infracciones leves. Por este motivo, el organismo determinó imponer una sanción de 602 euros, cantidad que representa el máximo castigo económico contemplado en dicho apartado.

Julián Álvarez con Atlético de Madrid en la Temporada 2026-27 | AFP

Por su parte, la FIFA también recibió una denuncia del conjunto Colchonero; sin embargo, el máximo organismo rector del futbol internacional se declaró incompetente para intervenir en el conflicto. De esta manera, el procedimiento quedó en manos de la Federación Española, que finalmente resolvió el expediente sin imponer un castigo deportivo al Barcelona.

¿Qué pasará con Julián Álvarez tras la sanción al Barcelona?

La controversia entre ambas instituciones comenzó durante el verano de 2026, cuando Julián Álvarez manifestó públicamente su deseo de abandonar el Atlético de Madrid y dejó abierta la posibilidad de incorporarse al Barcelona. Las declaraciones del delantero argentino generaron inconformidad entre los aficionados rojiblancos y aumentaron las especulaciones sobre una posible transferencia al equipo catalán.

Sin embargo, las negociaciones no llegaron a concretarse y la Araña permaneció en el Atlético de Madrid, donde continúa vinculado contractualmente hasta el 30 de junio de 2030. Después de varios meses de tensión, el atacante también ofreció disculpas a los seguidores Colchoneros por sus declaraciones y reconoció que había cometido un error al expresar públicamente su intención de marcharse.

Julián Álvarez en lamento con Atlético de Madrid en el partido contra Villarreal | AFP