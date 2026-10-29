El delantero mexicano aseguró que en Portugal se siente como en casa y que pelear por la mayoría de las competiciones

Luego de una amplia sequía sin poder anotar, el delantero mexicano Santiago Giménez volvió a reencontrarse con el gol, todo gracias a un tanto desde los 11 pasos en el duelo correspondiente a la Copa de Liga de Portugal entre los Dragones del Porto y el Académico de Viseu, partido de los Cuartos de Final.

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“Me encanta, me siento en casa”

Tras poco más de un mes sin poder anotar, el delantero mexicano le dio el triunfo a su equipo con un solitario tanto en el minuto 45. Ante su regresó al camino del gol, el atacante se mostró muy contento, asegurando que su estadía en Portugal es bastante satisfactoria, sintiéndose en casa y con el respaldo del club y la gente.

El delantero vive del gol, me encanta, es lo que más disfruto, pero es consecuencia del trabajo duro, de la confianza. Partido a partido, la confianza crece, sobre todo acá en Porto, donde me siento en casa, la gente me ha tratado muy bien”, declaró a Sport TV tras el partido.

Santiago Giménez en su debut con Porto | AFP

Del mismo modo, el también jugador de la Selección Mexicana aseguró que todo el equipo se apoya entre sí, siendo conscientes de quien puede dar su máximo en cada 11 inicial del siguiente partido y apoyando desde el banquillo los que no entran en esa convocatoria, recalcando la grandeza del Porto.

El FC Porto es un club muy grande y no solo tiene 11 jugadores, sino 23. Sabemos y confiamos en que quien juegue estará en plena forma. Queremos ganar esta competición porque es muy importante para un club como el FC Porto”, añadió.

Santiago Giménez celebrando su gol con el Porto | AFP

¿Cómo fue el gol de Santi Giménez?

Tras una falta del Académico de Viseu en el agregado del primer tiempo, el equipo tomó la decisión de cederle el disparo de castigo al canterano de Cruz Azul. Santi respiró profundo y terminó dejando el balón en el costado izquierdo de la portería del equipo rival.