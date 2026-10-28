Los Reds se impusieron 6-5 en la tanda desde los once pasos tras un partido lleno de emociones, errores y atajadas

Anfield fue escenario de una noche de máxima tensión, con un Liverpool que terminó imponiéndose 6-5 al Chelsea en la tanda de penaltis para sellar la eliminación del conjunto dirigido por Xabi Alonso. Después de un partido en el que ambos equipos intercambiaron golpes y tuvieron oportunidades para evitar la definición desde los once pasos, la serie por el pase a los Cuartos de Final de la Copa de Inglaterra.

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Liverpool y Chelsea llevaron el partido hasta el límite

El encuentro estuvo marcado por la igualdad desde los primeros minutos. Liverpool intentó imponer condiciones con la movilidad de sus jóvenes futbolistas, mientras que el Chelsea encontró espacios para responder con las intervenciones de Morgan Rogers y Pedro Neto. Sin embargo, Georgi Mamardashvili se convirtió en una pieza fundamental para los locales, con varias atajadas que mantuvieron a su equipo con vida cuando los Blues amenazaban con tomar el control.

La primera gran sacudida llegó desde el punto penal. Ryan Gravenberch derribó a Moisés Caicedo dentro del área y Rogers se encargó de convertir el lanzamiento para adelantar al Chelsea. La respuesta de los Reds no tardó en llegar, pues una mano de Wesley Fofana dentro de su propia área le permitió al Liverpool tener su oportunidad desde los once pasos. Cody Gakpo no desaprovechó la ocasión y restableció la igualdad antes del descanso.

Morgan Rogers del Chelsea tras anotarle al Liverpool | AP

En la segunda mitad, los dos equipos mantuvieron la intensidad y encontraron en sus porteros un obstáculo constante. Mamardashvili respondió ante los intentos de Rogers y Neto, mientras que Filip Penders sostuvo al Chelsea con intervenciones ante Ronald Araújo y Bradley Barcola. El conjunto londinense buscó alternativas para romper el equilibrio, pero la defensa de los Reds también tuvo que multiplicarse para contener los ataques visitantes.

Los minutos finales elevaron todavía más la tensión en Anfield. Liverpool y Chelsea tuvieron oportunidades para evitar los penaltis, aunque ninguno consiguió encontrar el gol que definiera el encuentro durante el tiempo reglamentario. Mamardashvili volvió a aparecer en una ocasión clara de Palestra, mientras que Penders respondió a los centros y remates que llegaron a su área. Con el empate sin resolverse, la clasificación tuvo que decidirse desde los once pasos.

La tanda comenzó con aciertos de Alexis Mac Allister y Pedro Neto, y continuó con una sucesión de lanzamientos convertidos por ambos equipos. Alexander Isak anotó para el Liverpool y Rogers mantuvo al Chelsea en la pelea; después, Gakpo y Lavia volvieron a igualar la serie. Florian Wirtz y Barcola también cumplieron con sus disparos, mientras que Colwill respondió por los Blues para prolongar el suspenso.

Cody Gakpo y Virgil van Dijk de Liverpool, celebran el primer gol ante el Chelsea en la Copa de Inglaterra | AP

Mamardashvili y Gómez definieron la clasificación de los Reds

El momento decisivo llegó cuando las fallas comenzaron a cambiar el rumbo de la tanda. Barco estrelló su disparo en el travesaño y Tsimikas mandó el suyo por encima de la portería, mientras que Henderson consiguió empatar la serie para el Chelsea en medio de los abucheos de Anfield. Sin embargo, Mamardashvili apareció con una atajada ante Emegha para evitar que los visitantes tomaran ventaja en un momento crucial.

Penders también tuvo su protagonismo al detener el lanzamiento de Ryan Gravenberch, una intervención que mantuvo las esperanzas del Chelsea. Colwill convirtió su disparo y volvió a colocar la presión sobre el Liverpool, pero Joe Gómez respondió para devolverle la ventaja a los locales. Con la tanda igualada nuevamente, el desenlace quedó en manos de los siguientes cobradores.

Fofana terminó por condenar al Chelsea al fallar su lanzamiento, una equivocación que abrió la puerta para que el Liverpool sellara la eliminatoria. Los Reds aprovecharon la oportunidad y se impusieron 6-5 desde el punto penal, en una definición que tuvo de todo: atajadas, disparos al travesaño, fallos y cambios constantes en el marcador. Para Xabi Alonso, la derrota significó despedirse de la competición en Anfield, mientras que el Liverpool celebró una clasificación que tuvo que pelear hasta el último disparo.