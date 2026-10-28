La Asociación del Futbol Argentino (AFA) confirmó el fallecimiento de la madre del seleccionador albiceleste

El balompié internacional se viste de luto. La Asociación del Futbol Argentino (AFA) confirmó este miércoles el sensible fallecimiento de Eulalia Marzetti, madre del director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, a la edad de 74 años. La noticia sacudió de inmediato al entorno deportivo del país sudamericano, desatando una ola de mensajes de solidaridad y apoyo institucional hacia el estratega campeón del mundo y a toda su familia en este difícil momento.

A través de sus canales oficiales, el máximo organismo del futbol pampeano, encabezado por su presidente Claudio Tapia, mandó un mensaje de condolencias. "El abrazo fraternal de todos los argentinos para el 'Gringo' y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza!", expresó la entidad en un comunicado al que posteriormente se sumó la Liga Profesional de Futbol con muestras de apoyo nacional.

Una dolorosa batalla y el recuerdo de un momento difícil para Scaloni

De acuerdo con los reportes de la prensa local, Marzetti falleció este martes en su natal Pujato, localidad situada en la provincia de Santa Fe, tras librar una larga batalla contra una enfermedad que la aquejaba desde el año 2021.

Fue el propio timonel de la Albiceleste quien reveló públicamente la situación de salud de su madre durante las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, cuando confesó públicamente que atravesaba momentos complicados a nivel familiar:

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, en la Copa del Mundo 2026 | AP