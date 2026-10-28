El delantero mexicano no fue convocado por Imanol Alguacil para el partido de Copa de este miércoles

Armando González vivió una situación inédita desde su llegada al futbol griego, luego de quedar fuera de la convocatoria del Olympiacos por primera vez. El delantero mexicano no fue considerado por el técnico español Imanol Alguacil para el encuentro de este miércoles frente al GS Marko, correspondiente a la Copa de Grecia.

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La ausencia de la ‘Hormiga’ llamó la atención debido a que, hasta ahora, el atacante había sido contemplado en todas las convocatorias del conjunto heleno. Sin embargo, su exclusión no estuvo relacionada con una lesión ni con algún problema físico, sino que obedeció a una decisión técnica del entrenador.

Para este compromiso copero, Alguacil decidió dejar fuera a siete futbolistas de su plantilla. Además de González, los jugadores que no fueron convocados fueron Stefan Ortega, Marcus Pedersen, Lorenzo Pirola, Remo Freuler, Joel Roca y Chiquinho.

A pesar de no estar entre los elementos disponibles para el encuentro, el delantero mexicano acudió al estadio, donde fue visto en las gradas conviviendo con los aficionados y atendiendo a quienes se acercaron a él antes del inicio del partido.

Armando 'Hormiga' González, en festejo de gol con Olympiacos, en Europa League | AP

De esta manera, González registró su primera ausencia en una convocatoria desde que se incorporó al Olympiacos, una situación que le impidió tener la posibilidad de sumar minutos en el compromiso correspondiente a la Copa de Grecia.

Por el momento, no existen indicios de que la decisión esté relacionada con algún inconveniente físico del atacante, por lo que su ausencia se mantiene como una determinación deportiva de Imanol Alguacil.

Armando 'Hormiga' González en celebración con Olympiacos | AP