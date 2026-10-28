Victoria de la Real Sociedad en la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid I AP

La Real Federación Española de Futbol decretó el aplazamiento de los 24 partidos del torneo copero y del resto de su calendario nacional como muestra de solidaridad por las víctimas en Toledo

La Real Federación Española de Futbol (RFEF) emitió un comunicado oficial para informar sobre la suspensión total de la jornada en todas sus competiciones nacionales. La medida afecta de manera directa a los 24 encuentros de la primera eliminatoria del Campeonato de España-Copa de SM el Rey que se disputarían durante la tarde-noche de este miércoles, así como al resto de los partidos organizados por el organismo federativo, como muestra de profundo respeto ante la catástrofe registrada en territorio castellanomanchego.

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Desde la institución confirmaron que en los próximos días se darán a conocer los nuevos criterios de calendarización y las fechas definitivas para reprogramar los duelos aplazados. La familia del balompié ibérico se mantuvo unida para externar sus condolencias a los afectados, reiterando su plena disposición ante las autoridades para colaborar en las labores de asistencia social.

Copa del Rey en premiación| X @RFEF

¿Qué pasó? El trágico accidente ferroviario en la provincia de Toledo

El luto en el deporte nacional se originó tras un devastador siniestro ocurrido a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda, en la provincia de Toledo. De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por el Gobierno de Castilla-La Mancha, el saldo preliminar del choque de trenes registra al menos 64 personas fallecidas, una cifra que el presidente autonómico, Emiliano García-Page, teme que pueda incrementar con el paso de las horas.

Asimismo, los servicios de emergencia reportan 58 personas hospitalizadas, de las cuales 15 se debaten en estado muy grave. Las primeras investigaciones del Gobierno central apuntan a un error humano como la causa de la colisión frontal entre un tren AVE y un convoy de la empresa Iryo que se hallaba detenido sobre las vías, un trayecto donde circulaban más de 540 pasajeros en total.

Autoridades investigan las causas del choque que interrumpió la circulación ferroviaria entre Madrid y Sevilla / Captura de pantalla