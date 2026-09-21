La Real Federación Española de Futbol lanzó el comunicado

Es oficial. Luis de la Fuente ha extendido su vínculo como entrenador de la Selección Española hasta 2032, así lo ha anunciado la Real Federación Española de Futbol (RFEF) a través de un comunicado.

¿Qué dice el comunicado?

“El órgano de gobierno ha consensuado la ampliación del contrato del seleccionador nacional absoluto, en una reunión en la que también se ha aprobado la renovación del seleccionador nacional de futbol sala, Jesús Velasco, que continuará al frente del equipo nacional hasta 2029”, empieza resaltando el comunicado que añade la renovación del seleccionador de futbol sala.

Luis de la Fuente en un evento l AP

Asimismo, se resalta que la Junta directiva ha dado el visto bueno para la ampliación de contrato: “La Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol, presidida por Rafael Louzán y reunida en la Ciudad del Futbol de Las Rozas, ha dado el visto bueno por unanimidad a la ampliación de contrato del seleccionador nacional absoluto, Luis de la Fuente, quien continuará vinculado a la RFEF hasta 2032.

“Todo ello, tras el éxito de la Selección española de futbol en la Copa Mundial 2026, donde España se ha alzado con el título de campeona del Mundo”, se destaca en el anuncio.

Luis de la Fuente en conferencia de prensa previa a la Semifinal | AP

Mientras tanto, Rafel Louzán, presidente de la RFEF: “buscamos un proyecto de estabilidad y confianza. Es una propuesta basada en la confianza en Luis de la Fuente y en el proyecto deportivo que lidera, para un ciclo de competición de varios años y competiciones importantes.

“Estamos hablando del seleccionador más laureado de la historia de la Selección y después de catorce años en nuestra casa es algo que Luis de la Fuente merece, un futuro largo en la RFEF”, catapultó.

Luis de la Fuente durante la Final del Mundial 2026 | AP

Proyecto a largo plazo

Se destaca la renovación es con miras a las próximas Eurocopas y Mundial 20230: “Luis de la Fuente ampliará su contrato con la vista puesta en las dos próximas EURO (2028 y 2032) y en la Copa Mundial de 2030, que España organizará junto a Portugal, Marruecos, Paraguay, Uruguay y Argentina”.