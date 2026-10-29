El técnico del Bayern Múnich ya se encuentra en casa continuando con su recuperación

La salud del banquillo del gigante alemán respira con alivio. Vincent Kompany recibió este miércoles el alta hospitalaria y ya se encuentra en su domicilio para continuar con su proceso de recuperación, según confirmó el director deportivo del club, Max Eberl, previo al duelo de la Copa de Alemania frente al Magdeburgo.

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El estratega belga había encendido las alarmas el pasado viernes tras desvanecerse junto al terreno de juego, lo que obligó a su traslado de urgencia. Tras las evaluaciones médicas pertinentes, Eberl reveló que el incidente fue ocasionado por una irritación meníngea, derivada de un cuadro vírico que arrastraba desde hacía más de una semana.

"Sinceramente, dentro de lo que cabe ya se encuentra bien, no diría muy bien, pero sí bien. Hoy ha recibido el alta del hospital. Creo que esa es la noticia más bonita y la mejor para todos nosotros", señaló el directivo.

Vincent Kompany ha llevado la nueva tecnología al Bayern Múnich | AP

Sin fecha de regreso y con prioridad en su recuperación

A pesar de la buena noticia sobre su salida del hospital, la directiva del conjunto bávaro optó por la prudencia. Por ahora, Kompany necesitará reposo absoluto en casa, calma y medicamentación, por lo que el club le otorgará todo el tiempo necesario hasta que se encuentre al cien por ciento de sus capacidades.