El delantero fue sancionado por el Tribunal Superior de la Justicia Deportiva tras taparse la boca durante una discusión en el partido ante el Bahía

La Justicia Deportiva de Brasil dictó una sanción de dos partidos de suspensión para Neymar, delantero de Santos, tras confirmarse su expulsión por taparse la boca mientras discutía con un rival durante un compromiso del Campeonato Brasileño. La medida fue impuesta por la segunda comisión disciplinaria del Tribunal Superior de la Justicia Deportiva, determinando que el dorsal '10' vulneró la normativa conocida como la 'Ley Vinícius', un reglamento implementado en los torneos brasileños que castiga directamente a los futbolistas que ocultan sus palabras con las manos en el terreno de juego.

El incidente que desencadenó el castigo ocurrió antes de iniciar la segunda mitad del enfrentamiento de liga entre Santos y Bahía en el estadio Vila Belmiro (1-1). El exjugador del Barcelona sostenía un intercambio de palabras con el centrocampista rival Rodrigo Nestor, momento en el cual optó por taparse la boca para hablarle. Aunque el silbante principal aseguró no haber visto la acción en directo, la intervención del VAR alertó al cuerpo arbitral, derivando en la tarjeta roja directa para el atacante. Además, el informe arbitral señaló que, tras ser expulsado, el delantero corrió hacia el banquillo rival para encarar al jugador de Bahía, requiriendo la intervención de sus compañeros para evitar mayores altercados.

El debate legal: Entre la "pérdida de transparencia" y la defensa de bromas

Durante el juicio, el instructor del caso, Delmiro Campos, calificó la conducta del astro brasileño como un atentado directo contra el juego limpio, señalando que el gesto de "ocultar lo que se dice vulnera la transparencia de la competición y la ética deportiva". El funcionario argumentó que la intencionalidad y la conciencia de la prohibición eran incuestionables dentro de un contexto de fricción directa.

El momento de la expulsión de Neymar en el partido de Santos contra Bahía | AFP

En contraparte, la defensa legal de Neymar intentó desestimar la aplicación de la norma. El abogado Marcelo Mendes argumentó ante el tribunal que el intercambio de palabras se dio en un tono de bromas y buen humor, negando que existiera animosidad o un conflicto hostil.

Neymar agrede a un rival de Bahía mientras sus compañeros de Santos tratan de detenerlo | AFP