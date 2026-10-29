Sebastián Abreu reconoció el talento de Gilberto Mora, pero aseguró que Xolos tiene un plantel competitivo para afrontar su posible salida al futbol europeo

Sebastián Abreu reconoció que tener a Gilberto Mora en el terreno de juego le da un plus a Xolos, pero dejó claro que el equipo no depende únicamente de su talento. El estratega uruguayo destacó el esfuerzo de los jóvenes que han respondido durante el torneo y que, sin tantos reflectores, han sacado adelante al conjunto fronterizo.

Podría interesarte Futbol La polémica arbitral cierra el apretado empate entre América y Tijuana en partido pendiente

En conferencia de prensa, el 'Loco' habló sobre el regreso de Mora a las canchas, algo que le generó alegría, especialmente por hacerlo ante América, un equipo que considera estará en la Liguilla. Sin embargo, recalcó que Tijuana tiene argumentos para competir más allá de lo que pueda aportar su joven figura.

"Le dimos la oportunidad a Gil de volver; no dependemos de una individualidad, no dependemos de su genialidad. Hay unos guerreros que se parten la madre, sin tantas luces, pero teniendo a Gil tenemos un plus; es lo que hace el equipo, teniendo a Gil, las posibilidades tácticas aumentan", señaló.

El técnico también pidió reconocer el trabajo colectivo de su plantilla, pues considera que la atención suele concentrarse en Mora, pese a que son varios los futbolistas que han asumido responsabilidades dentro del campo. "Quiero destacar que todos se centran en Gil, pero es la banda la que se pone los huevos en la mesa", agregó.

El técnico de los Xolos dando indicaciones en la banda | MEXSPORT

¿Gilberto Mora se va?

Ante la posibilidad de que Mora emigre al futbol europeo tras cumplir 18 años, Abreu aseguró que en Xolos ya están acostumbrados a competir sin él. Durante el torneo pasado y el actual, el equipo ha tenido que afrontar sus ausencias por convocatorias a la Selección Mexicana y por su recuperación física, por lo que la posibilidad de perderlo definitivamente no es un escenario desconocido para el entrenador.

"Fue lo que vivimos el torneo pasado y este, tuvimos esa situación por selección y ahora por recuperación, así que no es imaginarlo, ya lo palpitamos", explicó el uruguayo.

Gilberto Mora entra de cambio | MEXSPORT

Reconocimiento a su plantel

Finalmente, Abreu destacó la calidad de su plantilla y aseguró que, aunque Xolos no suele acaparar los reflectores, cuenta con jugadores capaces de mantener al equipo competitivo incluso sin su joven estrella.