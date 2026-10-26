Una acción en la que un jugador de La Franja golpeó con el codo a Luis Esteves generó cuestionamientos sobre el arbitraje y el VAR durante el triunfo de Atlas por 4-3 en el Estadio Jalisco

La victoria de Atlas por 4-3 sobre Puebla en la Jornada 14 del Apertura 2026 no estuvo exenta de polémica. Después del encuentro en el Estadio Jalisco, Cantante Guerrero señaló una acción en la que un futbolista de La Franja habría propinado un codazo a Luis Esteves, jugada que, desde su perspectiva, ameritaba tarjeta roja.

A través de su cuenta de X, el analista arbitral cuestionó que la acción pasara inadvertida para el cuerpo arbitral. También hizo énfasis en la posición del cuarto árbitro, quien, de acuerdo con su publicación, se encontraba de frente a la jugada y pudo alertar al silbante principal.

Cantante Guerrero cuestiona la decisión arbitral en el Atlas vs. Puebla

“¡Era roja!”, publicó Cantante Guerrero al referirse al codazo de un jugador poblano sobre un elemento del Atlas.

El exárbitro también señaló que el cuarto árbitro tenía una posición favorable para observar el contacto, pero no avisó al central. Además, consideró que el VAR debió llamar al silbante para revisar la acción.

Jugadores de Puebla celebran el gol en empate ante el Atlas | MEXSPORT

El señalamiento abrió el debate sobre la decisión arbitral en un partido que tuvo siete goles y una remontada de los Rojinegros. No obstante, el reclamo corresponde a la interpretación de Guerrero sobre la jugada y no a una sanción oficial anunciada tras el encuentro.

Atlas remonta ante Puebla y gana un partido de siete goles

El encuentro comenzó con ventaja para Atlas. Apenas al minuto 1, Florián Monzón aprovechó un centro de Jorge Rodríguez para adelantar a los locales. Puebla respondió al 20', cuando Luifer Hernández consiguió el empate tras un error defensivo de los Rojinegros.

Atlas vs. Puebla | MEXSPORT

En la segunda mitad, La Franja tomó la ventaja con un autogol de Jorge Sánchez al 60'. Sin embargo, Kevin Zenón empató al 63' y el juvenil José Martín marcó al 68' para darle la vuelta al marcador. El canterano volvió a aparecer al 79' para firmar su doblete y ampliar la ventaja rojinegra a 4-2.

Puebla no dejó de buscar el resultado y Omar Moreno descontó al 84' con un potente disparo. Atlas resistió durante los minutos finales y se quedó con los tres puntos, alcanzando momentáneamente las 24 unidades y el tercer lugar de la clasificación.