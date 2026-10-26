Una futura estrella ha llegado a tierras Tapatías

El director técnico del Atlas, Hernán Crespo, destacó el trabajo del juvenil rojinegro José Martín, quien tuvo una noche memorable al marcar un doblete, incluidos sus primeros goles en una actuación que dejó satisfecho al cuerpo técnico.

“Quiero felicitar a Pepe. Creo que lo que hizo no es casualidad. Tiene ese olfato goleador, le gusta el arco de enfrente. Solo había que esperar el momento en el que tuviera una ocasión clara de gol, y hoy hizo lo que viene trabajando día a día. Cuando uno ve a los chicos de la Academia, sabe que hay muchos que están esperando su oportunidad. Hoy le tocó a Pepe y me pone muy feliz, porque es un chico que está comenzando, es trabajador y vive cada entrenamiento pensando en el gol. Lo necesitábamos y apareció”, agregó.

Kevin Zenón fue otro protagonista

Otro de los jugadores que recibió elogios fue Kevin Zenón, quien, de acuerdo con Crespo, ha mostrado una rápida adaptación desde su llegada al equipo. El estratega se dijo satisfecho con su evolución y con la manera en que comienza a reflejar sus cualidades dentro del campo.

“Estoy feliz. De todos los jugadores que llegaron, él fue el que más rápido se adaptó, y me pone muy contento que pueda plasmar todo lo que veo en él y todo lo que el club invirtió en su llegada. Estoy feliz de que pueda demostrarlo lo más rápido posible”, comentó.

Kevin Zenón marca el 2 a 2 para el Atlas ante el Puebla | MEXSPORT

Finalmente, el técnico reconoció que el equipo aún tiene un margen importante de mejora, especialmente después de afrontar tres partidos en siete días. Crespo explicó que, además de corregir errores, resulta fundamental consolidar los aspectos positivos que ha mostrado el conjunto rojinegro.

“No es fácil afrontar una secuencia tan importante de partidos, como el que tuvimos contra América. Si bien había muchas cosas para corregir, también había que fortalecer las cosas buenas que hizo el equipo. Hoy tuvimos un rival diferente y fueron tres partidos en siete días, algo que no era fácil. Siempre intentamos. Hay errores y muchas cosas por corregir y reforzar, pero estamos tranquilos. Creo que seguimos siendo un equipo en construcción. Hoy la tabla de posiciones nos sonríe y eso es mérito de los jugadores”, concluyó.