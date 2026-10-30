Arranca la antepenúltima jornada del Apertura 2026 de la Liga MX por lo que las oportunidades para todos los equipos de poder clasificar a la Liguilla se reducen. En el caso Pumas, no pueden no ganar sus siguientes tres partidos, empezando el de este viernes en el Estadio Cuauhtémoc ante Puebla. El cuadro universitario buscará los tres puntos en punto de las 21:00 horas en un juego que se podrá seguir por TUDN, así como por ViX.
¿Qué posiciones necesita reforzar Pumas para el próximo torneo?
Así llegan los equipos a la Jornada 15
Pumas llega sobre la cuerda floja al encuentro de Jornada 15 pues, en caso de ganar, se metería de lleno en la pelea por los últimos puestos de Liguilla, sin embargo, una derrota o incluso un empate prácticamente los eliminaría del torneo.
Actualmente el equipo de Estaban Solari, está en el puesto 12 con 17 unidades a tres del octavo lugar. Además, los felinos suman sólo un triunfo en los últimos siete encuentros, por lo cual atraviesan este complicado momento.
Puebla, por su parte, no está matemáticamente eliminado pero atraviesa un momento peor que el de Pumas. La franja está sólo un punto por debajo de los felinos pero dos puestos abajo y suma ya siete encuentros sin conseguir la victoria.
Con la esperanza muriendo al último, Puebla quiere hacer valer su casa y llevarse los tres puntos frente a Pumas. En caso de ganar se acercaría a la zona de Liguilla y rompería la mala racha. En caso de perder, podría pensar ya en la siguiente temporada.
Historial entre ambos
Pumas llega al partido ante Puebla con la ventaja no sólo en el desempeño actual, sino que también en la historia reciente. Los Universitarios ya suman seis partidos al hilo sin conocer la derrota ante la Franja, incluyendo cinco triunfos en este lapso.
La última victoria de Puebla frente a Pumas se dio en el Clausura 2023 cuando lograron imponerse 2-4 en el Olímpico Universitario. Desde entonces los felinos han dominado los enfrentamientos directos, incluyendo su más reciente enfrentamiento donde Pumas ganó 3-2