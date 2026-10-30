En RÉCORD te presentamos todos los detalles para ver el juego de Jornada 15 del Apertura 2026.

Arranca la antepenúltima jornada del Apertura 2026 de la Liga MX por lo que las oportunidades para todos los equipos de poder clasificar a la Liguilla se reducen. En el caso Pumas, no pueden no ganar sus siguientes tres partidos, empezando el de este viernes en el Estadio Cuauhtémoc ante Puebla. El cuadro universitario buscará los tres puntos en punto de las 21:00 horas en un juego que se podrá seguir por TUDN, así como por ViX.

Así llegan los equipos a la Jornada 15

Pumas llega sobre la cuerda floja al encuentro de Jornada 15 pues, en caso de ganar, se metería de lleno en la pelea por los últimos puestos de Liguilla, sin embargo, una derrota o incluso un empate prácticamente los eliminaría del torneo.

Actualmente el equipo de Estaban Solari, está en el puesto 12 con 17 unidades a tres del octavo lugar. Además, los felinos suman sólo un triunfo en los últimos siete encuentros, por lo cual atraviesan este complicado momento.

Jugadores de Pumas durante un partido de la Liga MX | IMAGO 7

Puebla, por su parte, no está matemáticamente eliminado pero atraviesa un momento peor que el de Pumas. La franja está sólo un punto por debajo de los felinos pero dos puestos abajo y suma ya siete encuentros sin conseguir la victoria.

Con la esperanza muriendo al último, Puebla quiere hacer valer su casa y llevarse los tres puntos frente a Pumas. En caso de ganar se acercaría a la zona de Liguilla y rompería la mala racha. En caso de perder, podría pensar ya en la siguiente temporada.

Jugadores de Puebla celebran el gol en empate ante el Atlas | MEXSPORT

Historial entre ambos

Pumas llega al partido ante Puebla con la ventaja no sólo en el desempeño actual, sino que también en la historia reciente. Los Universitarios ya suman seis partidos al hilo sin conocer la derrota ante la Franja, incluyendo cinco triunfos en este lapso.