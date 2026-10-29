La defensa es una de las zonas más endebles del conjunto auriazul

Cerca de finalizar el torneo, Pumas ya puede comenzar a hacer el balance de la gestión de Esteban Solari, quien también evalúa a su plantilla con lo que hace falta y lo que tiene a disposición. La defensa es la zona que más debilidades ha mostrado, por lo que el club deberá apuntalar ahí.

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Las fortalezas de Pumas

El mediocampo y el ataque de Universidad Nacional está en buenas manos, con dos delanteros como Juninho y Robert Morales en gran momento, además de César Huerta, Alan Medina y Uriel Antuna.

Juninho, jugador de Pumas, en festejo de gol ante Atlante | IMAGO7

El mediocampo también tiene elementos de calidad como Adalberto Carrasquilla y Pedro Vite, también con Víctor Arteaga e Israel Luna como otras opciones. Por último, la portería está cubierta por Keylor Navas, pero las alternativas también son buenas, con Pablo Lara.

¿Rubén Duarte seguirá en Pumas?

Por ello, la defensa que ha sido comandada por Nathan Silva y Rubén Duarte es la posición que deberá reforzar el equipo. RÉCORD pudo saber que el club busca reemplazar al central español, sin embargo, todavía se tienen que definir temas contractuales.

Rubén Duarte deja atrás en fracaso de Pumas en Leagues Cup: “Fue un accidente” | MEXSPORT

El torneo pasado había sido positivo para Pumas estadísticamente en la defensa, pero en Liguilla dejó ver sus problemáticas, especialmente ante América, serie que concluyó 6-6 en marcador global.

Ya en el Apertura 2026, solo un partido el equipo ha logrado mantener su portería en cero, en la Jornada 4 ante Querétaro. De ahí en fuera, Pumas no sabe lo que es dejar el arco imbatido.

En estos tres últimos encuentros del torneo, Rubén Duarte y Nathan Silva tienen la oportunidad de demostrar que tienen la capacidad para mantenerse en el club, pero la idea de la directiva es renovar esa zona.