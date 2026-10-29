La visita de Rafael Márquez a Cantera fue productiva para tener en cuenta a elementos que son candidatos a una convocatoria

Rafael Márquez visitó la Cantera de Pumas, en un ejercicio que realiza el entrenador de la Selección Mexicana para fortalecer la relación con los clubes, parte fundamental para hacer funcionar el proyecto. En Universidad Nacional ya hay candidatos a recibir convocatorias próximamente.

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¿Hay candidatos de Pumas para Selección Mexicana?

De acuerdo con fuentes cercanas a RÉCORD, Rafa Márquez y su cuerpo técnico han seguido de cerca la situación de César Huerta, un jugador que ya ha tenido paso por la Selección Mexicana y que el actual entrenador también contempla.

Sin embargo, Huerta no es el único futbolista que se contempla, pues también están pendientes de Rodrigo López, quien ha vivido buen momento desde el torneo pasado, gracias a su desempeño como lateral derecho, en la que ya se consolidó.

César 'Chino' Huerta y Rafael Márquez en Cantera | PUMAS

Otro de los jugadores que tienen en consideración es Uriel Antuna, que en Pumas volvió a tener ese rol protagónico que perdió durante su paso en Tigres. El ‘Brujo’ vivió una buena época con el Tri, especialmente en el proceso de Gerardo Martino.

Memote Martínez, el último representante de Pumas en el Tri

El último representante que tuvo Pumas en Selección Mexicana fue Guillermo Martínez, quien fue convocado a la Copa del Mundo 2026. Actualmente, ‘Memote’ ya defiende los colores de Tigres, por lo que tener otro elemento en el Tri será importante para el club.

Además de los tres jugadores mencionados, Pumas tiene mexicanos que en algún momento pueden pelear por su lugar, como Víctor Arteaga y Alan Medina, además de José Juan Macías que dependerá cómo regrese de su lesión.

César 'Chino' Huerta en Cantera | x:@PumasMX