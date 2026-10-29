Asistir a un partido del América puede convertirse en un gasto considerable para los aficionados, debido a que entre boletos, alimentos, bebidas y estacionamiento, acudir al Estadio Banorte representa un desembolso que puede superar los miles de pesos, una situación que contrasta con la intención de Emilio Azcárraga de convertir el inmueble en un espacio de entretenimiento capaz de atraer a más público.
¿Les festejaría gol? Federico Viñas manda mensajito al América
El presidente de Grupo Ollamani señaló que el futbol mexicano puede aprender del modelo de negocio de los Diablos Rojos del México, cuya operación en el Estadio Alfredo Harp Helú busca ofrecer una experiencia que vaya más allá del espectáculo deportivo. La idea es que incluso quienes no son seguidores de los equipos encuentren motivos para acudir al estadio.
Sin embargo, los precios para ver al América ponen sobre la mesa: ¿qué tan accesible es vivir esa experiencia?
Boletos, comida y estacionamiento elevan la cuenta
Los precios de las entradas varían según el rival y la zona del estadio. Para partidos regulares, los boletos pueden oscilar entre 400 y mil 800 pesos, mientras que encuentros de alta demanda, como el Clásico Nacional, pueden alcanzar los 4 mil 696 pesos en algunas localidades.
A eso se suma el consumo dentro del inmueble. Una cerveza puede costar entre 190 y 310 pesos, mientras que una orden de tacos ronda entre 150 y 240 pesos. Los hot dogs, dependiendo de su tamaño, llegan a costar hasta 380 pesos.
El estacionamiento también representa un gasto importante, debido a que el acceso anticipado ronda los 450 pesos, pero adquirirlo el día del evento puede elevar el costo hasta mil pesos o más.
Azcárraga busca vender algo más que futbol
El empresario planteó que el Estadio Banorte debe aprovechar su renovación para recibir eventos deportivos y espectáculos durante todo el año. Su objetivo es que la asistencia no dependa exclusivamente del interés por un partido, sino también de la experiencia que ofrece el recinto.