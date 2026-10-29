Boletos de miles de pesos, alimentos costosos y estacionamiento de hasta mil pesos forman parte de la experiencia para ver a las Águilas

Asistir a un partido del América puede convertirse en un gasto considerable para los aficionados, debido a que entre boletos, alimentos, bebidas y estacionamiento, acudir al Estadio Banorte representa un desembolso que puede superar los miles de pesos, una situación que contrasta con la intención de Emilio Azcárraga de convertir el inmueble en un espacio de entretenimiento capaz de atraer a más público.

El presidente de Grupo Ollamani señaló que el futbol mexicano puede aprender del modelo de negocio de los Diablos Rojos del México, cuya operación en el Estadio Alfredo Harp Helú busca ofrecer una experiencia que vaya más allá del espectáculo deportivo. La idea es que incluso quienes no son seguidores de los equipos encuentren motivos para acudir al estadio.

Sin embargo, los precios para ver al América ponen sobre la mesa: ¿qué tan accesible es vivir esa experiencia?

Estadio Azteca, previo al América vs Monterrey | IMAGO7

Boletos, comida y estacionamiento elevan la cuenta

Los precios de las entradas varían según el rival y la zona del estadio. Para partidos regulares, los boletos pueden oscilar entre 400 y mil 800 pesos, mientras que encuentros de alta demanda, como el Clásico Nacional, pueden alcanzar los 4 mil 696 pesos en algunas localidades.

A eso se suma el consumo dentro del inmueble. Una cerveza puede costar entre 190 y 310 pesos, mientras que una orden de tacos ronda entre 150 y 240 pesos. Los hot dogs, dependiendo de su tamaño, llegan a costar hasta 380 pesos.

El estacionamiento también representa un gasto importante, debido a que el acceso anticipado ronda los 450 pesos, pero adquirirlo el día del evento puede elevar el costo hasta mil pesos o más.

Banderín de América en el Estadio Banorte | Imago7

Azcárraga busca vender algo más que futbol