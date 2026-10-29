El delantero uruguayo declaró que no le festejaría un gol a los de Coapa

Federico Viñas enfrentará de nuevo al club que le dio cartel en la Liga MX; es decir el América, pero está vez no será con la camiseta del León, sino con la del Toluca tras arribar de su aventura europea con el Real Oviedo.

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A pesar de ello, el uruguayo no deja de lado el cariño y la gratitud por Las Águilas, equipo con el que consiguió momentos importantes y jugó durante cuatro años.

Si marco gol ahora contra el América, obviamente no lo voy a festejar. Yo soy muy respetuoso, y nada, agradecido con los que me abren las puertas. Como te digo, soy agradecido y no lo festejaré

Federico Viñas celebrando el primer gol del Toluca ante Santos Laguna | IMAGO7

Desea los tres puntos

Aunque sí quiere sacarle la victoria a los de Coapa en la cancha del Estadio Azteca, unidades que les servirán para escalar en la tabla, ya que se encuentran en la quinta posición con 26 puntos.

Sería lindo ir al mítico estadio (Azteca) y sacar una victoria, que otra vez toda la gente se vuelva a unir

Federico Viñas marca el 4 a 0 ante Juárez | MEXSPORT

¿Cuándo jugarán América y Toluca?