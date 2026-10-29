Federico Viñas enfrentará de nuevo al club que le dio cartel en la Liga MX; es decir el América, pero está vez no será con la camiseta del León, sino con la del Toluca tras arribar de su aventura europea con el Real Oviedo.
A pesar de ello, el uruguayo no deja de lado el cariño y la gratitud por Las Águilas, equipo con el que consiguió momentos importantes y jugó durante cuatro años.
Si marco gol ahora contra el América, obviamente no lo voy a festejar. Yo soy muy respetuoso, y nada, agradecido con los que me abren las puertas. Como te digo, soy agradecido y no lo festejaré
Desea los tres puntos
Aunque sí quiere sacarle la victoria a los de Coapa en la cancha del Estadio Azteca, unidades que les servirán para escalar en la tabla, ya que se encuentran en la quinta posición con 26 puntos.
Sería lindo ir al mítico estadio (Azteca) y sacar una victoria, que otra vez toda la gente se vuelva a unir
¿Cuándo jugarán América y Toluca?
El encuentro de la Jornada 15 del Apertura 2026 será este sábado 31 de octubre a las 9:10 pm (tiempo del centro de México) y podrá ser visto por el Canal 5, TUDN y ViX Premium