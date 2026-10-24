¡Grande, Paulinho! El portugués cumple el sueño de un aficionado del Toluca antes de enfrentar al León

Paulinho cumple el sueño de un aficionado del Toluca antes de enfrentar al León | MEXSPORT

Don Antonio logró tener una tarde que nunca olvidará junto al goleador Escarlata

La llegada del Toluca a León dejó una historia que conmovió a más de uno. Entre los aficionados que esperaban al equipo escarlata se encontraba Don Antonio, quien tenía un objetivo muy especial: conocer a Paulinho y conseguir una fotografía con el delantero portugués.

Durante la llegada de los Diablos Rojos, varios futbolistas se acercaron a convivir con él. Alexis Vega, Federico Pereira, ‘Guamerucito’ García y Bruno Méndez atendieron a Don Antonio, pero el jugador que él esperaba no apareció, por lo que su encuentro con el atacante todavía estaba pendiente.

Podría interesarte Futbol Así marcha la tabla general de posiciones Liga MX Apertura 2026 hoy 24 de octubre

Don Antonio cumple su sueño de conocer a Paulinho

La historia llegó al conjunto de los Diablos por un reporte de Pablo Mascorro, quien ayudó a que Don Antonio pudiera encontrarse con el equipo mexiquense y, finalmente, conocer a Paulinho. Lo que comenzó como una espera para conseguir una fotografía terminó convirtiéndose en un recuerdo especial para el aficionado escarlata.

Don Antonio no solamente consiguió la fotografía que tanto buscaba con el delantero portugués, sino que también recibió una playera autografiada y boletos para asistir al partido entre León y Toluca.

Paulinho anota en su regreso con Toluca a Liga MX | MEXSPORT

Toluca regala una alegría a su afición

El encuentro permitió que Don Antonio se llevara mucho más que una imagen con uno de sus futbolistas favoritos. Gracias a la intervención de Pablo Mascorro, el seguidor pudo cumplir su ilusión y disfrutar de una experiencia que difícilmente olvidará.

La previa del León contra Toluca, la historia de Don Antonio se convirtió en una muestra de la conexión entre los aficionados y sus equipos, con Paulinho como protagonista de un momento que terminó con una sonrisa y varios recuerdos para guardar.