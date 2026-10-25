El entrenador del Toluca habló tras el duelo ante León

El Toluca sigue en busca de sellar su pase a la Liguilla, tras el empate a un gol ante León Antonio "Turco" Mohamed lanzó una fuerte advertencia a sus rivales asegurando que nadie querrá enfrentarse a los Mexiquenses en la Fase Final.

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¿Qué dijo el Turco Mohamed?

Luego del juego el argentino habló en conferencia de prensa y resaltó su punto de vista del encuentro: "A mi entender, el empate es justo. El primer tiempo manejamos la pelota después del gol, pero no tuvimos la claridad para jugar como queríamos; ellos se defendieron bien para salir en transición y nos complicaron. En el segundo tiempo fuimos mejores, aunque ellos también tuvieron situaciones claras."

Turco Mohamed en el partido entre Toluca y Santos Laguna | IMAGO7

Sin embargo, también destacó un detalle que lo tiene inquieto con los últimos resultados de su equipo: "Lo que me sigue preocupando es que los rivales, con muy poco, nos llegan a situación de gol. Eso es lo que tenemos que seguir insistiendo en mejorar; después, los goles van a llegar."

"Tenemos que hacer la tarea de calificar primero. Una vez adentro, creo que todos van a mirar a no querer cruzarse con nosotros", catapultó el director técnico en el Bajío.

Mientras tanto, también tuvo palabras para Javier Gandolfi a quien le tiene cariño especial: "Lo quiero mucho y me pone muy feliz que esté consolidado como entrenador. Ha levantado a León, lo ha puesto a competir con todos y le ha transmitido el carácter que él tenía como jugador".

Jugadores de León y Toluca pelean por un balón en medio campo | Mexsport

¿Cómo fue el León vs Toluca?

León buscó imponer condiciones ante su afición, pero Toluca encontró la respuesta para evitar la derrota. Apenas al minuto 12 Alfonso Alvarado apareció para marcar el primero en el encuentro.

La visita no dejó de buscar la igualada y encontraron su recompensa al minuto 44, cuando Federico Viñas marcó el 1-1 para devolverle la paridad al encuentro. Sin embargo, la visita no dejó de buscar la igualada y encontraron su recompensa al minuto 44.

Federico Viñas marcó el 1-1 para devolverle la paridad al encuentro y con ello el resultado final. Con este empate, Toluca llegó a 23 puntos y se quedó en el tercer lugar de la tabla general, por debajo de América y Chivas.