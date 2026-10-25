León y Toluca reparten puntos y aprietan la pelea por la Liguilla en el Apertura 2026

Portero de León intenta hacer un despeje ante la mirada de Jesús Gallardo | Mexsport

Alfonso Alvarado adelantó a los esmeraldas, pero Federico Viñas igualó antes del descanso. Ambos equipos se mantienen en zona de clasificación

León no pudo aprovechar su condición de local y terminó repartiendo puntos con Toluca tras igualar 1-1 en el Nou Camp, en un duelo correspondiente a la Jornada 14 del Apertura 2026. La Fiera buscó imponer condiciones ante su afición, pero los Diablos Rojos encontraron la respuesta para evitar la derrota.

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El conjunto esmeralda tomó la ventaja al minuto 12, cuando Alfonso Alvarado apareció para marcar el 1-0 y encender la ilusión de los locales. León consiguió reflejar en el marcador su buen arranque, aunque todavía quedaba mucho camino por recorrer ante un rival que necesitaba reaccionar.

Toluca encuentra el empate antes del descanso

Los Diablos Rojos no dejaron de buscar la igualada y encontraron su recompensa al minuto 44, cuando Federico Viñas marcó el 1-1 para devolverle la paridad al encuentro. El delantero aprovechó la oportunidad para castigar a los esmeraldas y permitir que su equipo se marchara al descanso con el marcador equilibrado.

Para la segunda mitad, ambos conjuntos intentaron encontrar el gol que les permitiera quedarse con los tres puntos, pero las oportunidades no se tradujeron en nuevas anotaciones.

Jugadores de León y Toluca pelean por un balón en medio campo | Mexsport

El silbatazo final confirmó la repartición de unidades en territorio guanajuatense. León dejó escapar la posibilidad de sumar una victoria en casa, mientras que Toluca rescató un punto en una visita complicada.

Toluca escala al segundo lugar y León se mantiene en la pelea

Con este empate, Toluca llegó a 23 puntos y escaló momentáneamente al segundo lugar de la tabla general, igualado en unidades con Chivas y Cruz Azul. Los escarlatas se mantienen en la parte alta de la clasificación, a la espera de lo que suceda con sus rivales directos durante el resto de la jornada.

Pavel Pérez y Fernando Beltran pelean con balón en media cancha | Mexsport