El Apertura 2026 empieza a definir a sus invitados para la ‘Fiesta Grande’ del balompié mexicano, pero más equipos pueden dar la sorpresa

El encuentro entre Pachuca y Tigres se llevará a cabo el próximo 31 de octubre de 2026 a las 17:00. Partido correspondiente a la jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX; encuentro que se podrá disfrutar por FOX, FOX+, en Izzi Canal 502 y en Totalplay Canal 526.

Un encuentro que será el ahora o nunca para los dirigidos por Vucetich, ya que de perder estaría despidiéndose de las posibilidades de la Liguilla, aunque con posibilidades matemáticas, pero de múltiples combinaciones.

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¿Cómo llegan ambos equipos?

Pachuca llega a este encuentro con variedad de resultados en los últimos cinco partidos en Liga MX: una victoria ante América, dos derrotas consecutivas ante Cruz Azul y Monterrey, un empate con Necaxa y otro tropiezo ante Santos Laguna.

Los Tuzos se encuentran en la treceava posición de la tabla, con veintidós goles a favor, diecinueve tantos en contra y una diferencia de +2.

Pachuca se va ganando al descanso del duelo ante América | MexSport

Por su parte, Tigres con la necesidad de ganar si quiere clasificar a la Liguilla, con una seguidilla de múltiples resultados: un empate ante Pumas, derrota ante León, empate con Chivas, victorias ante Toluca y Puebla.

Los Felinos se encuentran en la posición quince con quince goles a favor, diecinueve tantos en contra y una diferencia de -4.

Juan Brunetta marca el empate para Tigres en Ciudad Universitaria | MEXSPORT

Este será un partido muy importante para ambos, ya que de conseguir el triunfo estarían estableciendo el camino hacia la clasificación de la liga.

¿Dónde ver Pachuca vs. Tigres?

El encuentro entre Pachuca y Tigres se llevará a cabo el próximo 31 de octubre de 2026 a las 17:00 en el Estadio Hidalgo. Partido correspondiente a la jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX; encuentro que se podrá disfrutar por FOX, FOX+, en Izzi Canal 502 y en Totalplay Canal 526.