¿Aitana ya tiene equipo en la Liga MX? Esto es lo que pasó en Monterrey

Aitana en su primer concierto de Monterrey reaccionando a su foto con camiseta de Tigres l Captura

La española recibió un peculiar obsequio por parte de una seguidora, desatando la curiosidad sobre su afinidad con el conjunto felino

El momento viral de la velada llegó cuando la cercanía con el público dio pie a un obsequio que rápidamente acaparó las miradas en las redes sociales. Entre muestras de afecto y cánticos, una fan le entregó a Aitana una figura personalizada de ella misma portando el jersey de los Tigres, desatando de inmediato las reacciones de los asistentes y la duda entre los internautas sobre si la intérprete de pop ya adoptó a un equipo representativo de la Liga MX.

La música volvió a tender puentes entre ambos lados del Atlántico en una noche especialmente significativa para Aitana. La cantante catalana dio el pistoletazo de salida a la etapa mexicana de su Cuarto Azul World Tour este miércoles 28 de octubre en Monterrey, su primera parada en el país, donde recibió una cálida bienvenida por parte de sus seguidores, además de una gran atención mediática y la ilusión de comenzar una nueva aventura internacional tras el éxito cosechado en Argentina, Colombia y Chile.

El inicio triunfal de su gira por tierras mexicanas

Más allá de la anécdota futbolera con el cuadro felino, la presentación en tierras regias marcó un hito en el arranque de su gira por territorio nacional, consolidando el fenómeno musical que arrastra la española en Latinoamérica.

Aitana representa al pop español./I:@aitana