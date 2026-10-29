El momento viral de la velada llegó cuando la cercanía con el público dio pie a un obsequio que rápidamente acaparó las miradas en las redes sociales. Entre muestras de afecto y cánticos, una fan le entregó a Aitana una figura personalizada de ella misma portando el jersey de los Tigres, desatando de inmediato las reacciones de los asistentes y la duda entre los internautas sobre si la intérprete de pop ya adoptó a un equipo representativo de la Liga MX.
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La música volvió a tender puentes entre ambos lados del Atlántico en una noche especialmente significativa para Aitana. La cantante catalana dio el pistoletazo de salida a la etapa mexicana de su Cuarto Azul World Tour este miércoles 28 de octubre en Monterrey, su primera parada en el país, donde recibió una cálida bienvenida por parte de sus seguidores, además de una gran atención mediática y la ilusión de comenzar una nueva aventura internacional tras el éxito cosechado en Argentina, Colombia y Chile.
El inicio triunfal de su gira por tierras mexicanas
Más allá de la anécdota futbolera con el cuadro felino, la presentación en tierras regias marcó un hito en el arranque de su gira por territorio nacional, consolidando el fenómeno musical que arrastra la española en Latinoamérica.
Con estadios entregados y una conexión inquebrantable con su comunidad de admiradores, Aitana continúa sumando momentos inolvidables en este tramo de su gira, demostrando que su paso por México no solo deja éxitos musicales sobre el escenario, sino también curiosos cruces culturales con la pasión del futbol local.