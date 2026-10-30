Puente de noviembre 2026; estas son las carreteras con más reportes de robos y riesgo

México-Cuernavaca figuran entre los tramos con más reportes de robos.

Las cifras también identifican horarios de mayor incidencia y municipios con alta actividad de robo a transportistas

Si planeas salir de viaje durante este puente, conviene revisar las condiciones de seguridad de las carreteras antes de tomar el volante. De acuerdo con datos de la Guardia Nacional citados por BBVA Research, las vías federales registran un promedio anual de mil 121 denuncias por robo de vehículos.

Tecámac, Ecatepec y Cuautitlán Izcalli aparecen entre los municipios con nivel crítico de robo a transportistas./istock

Entre los corredores con más reportes se encuentran Puebla-Córdoba, Matehuala-Monterrey, Morelia-Puerto Lázaro Cárdenas, México-Cuernavaca, Urracas-Matamoros-Reynosa, Querétaro-Irapuato y Toluca-México.

Por otra parte, una investigación de El SEO, basada en reportes de Caminos y Puentes Federales (Capufe), identificó otros tramos con alta incidencia de hechos delictivos: Acatzingo-Ciudad Mendoza, México-Puebla, México-Cuernavaca, Cuernavaca-Acapulco y Tepotzotlán-Polotitlán.

¿Cuáles son los municipios con más reportes de robo a transportistas?

La Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Industria Satelital (AMESIS) identificó municipios de la zona metropolitana con distintos niveles de incidencia en el robo a transporte de carga. En el nivel crítico aparecen Tecámac, Ecatepec y Cuautitlán Izcalli. En la categoría alta se encuentran Zumpango, Temascalapa, Cuautitlán, Atlacomulco y Tlalnepantla de Baz; mientras que Polotitlán y Soyaniquilpan registran un nivel medio.

Entre las vialidades que atraviesan estos municipios destacan las carreteras México-Querétaro, México-Pachuca, México-Tuxpan, México-Puebla y el Arco Norte.

¿A qué hora hay más reportes de incidentes en carretera?

Los registros de llamadas de emergencia analizados por la investigación muestran incrementos de incidentes entre las 20:00 y las 23:00 horas. Los miércoles y viernes también aparecen como los días con más reportes.

Sin embargo, las cifras de AMESIS correspondientes a septiembre de 2026 presentan otra distribución por horario para los delitos contra transportistas: 32% de los casos ocurrió durante la mañana, entre las 6:00 y las 11:59 horas; 28% en la madrugada, de las 00:00 a las 5:59; 21% durante la noche, de las 18:00 a las 23:59, y 19% por la tarde, entre las 12:00 y las 17:59.

Estas cifras corresponden a registros distintos, por lo que no significan que todas las carreteras tengan el mismo comportamiento ni que exista un horario libre de riesgos.

Los registros de septiembre de 2026 señalan que 32% de los robos a transportistas ocurrió durante la mañana./especial

¿Cuántos robos a transportistas se han denunciado en 2026?

Entre enero y septiembre de 2026 se contabilizaron 3 mil 646 denuncias por robo a transportistas en México, según un análisis de TResearch Internacional basado en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La cifra representa una disminución de 21% frente al mismo periodo de 2025, cuando se registraron 4 mil 596 denuncias. Tan solo en septiembre de este año se reportaron 414 casos. Además, el informe más reciente de TResearch estima que se presenta una denuncia por robo a transportistas cada 107 minutos.

Por otro lado, los accidentes carreteros también representan un factor que debe considerarse al viajar. El anuario de 2025 reportó que el tramo Coatzacoalcos-Villahermosa encabezó la lista de accidentes, con 335 percances; le siguieron Tejocotal-Tuxpan, con 222, y Querétaro-San Luis Potosí, con 217.

La SICT recomienda revisar el vehículo y respetar los límites de velocidad antes de salir a carretera./unoTV

¿Cómo viajar seguro por carretera durante el puente?

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) recomienda tomar medidas preventivas antes y durante el recorrido. Entre ellas se encuentran: Revisar las condiciones mecánicas del vehículo antes de salir.

Respetar los límites de velocidad.

Utilizar siempre el cinturón de seguridad.

Evitar conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.

No utilizar el celular mientras se maneja.

Atender los señalamientos viales.

Utilizar correctamente los carriles.