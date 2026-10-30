El equipo de futbol vinculado al conductor de televisión enfrenta señalamientos por presuntos adeudos salariales

El proyecto deportivo de Saltillo Soccer, equipo vinculado al conductor de televisión Faisy, atraviesa un momento de incertidumbre luego de que surgieran señalamientos sobre presuntos incumplimientos económicos que estarían afectando tanto a jugadores como a integrantes del cuerpo técnico. Entre las irregularidades denunciadas destacan retrasos de hasta dos meses en el pago de salarios, dificultades para cubrir los traslados a partidos fuera de casa y una supuesta falta de alimentos en el comedor de la Casa Club.

La situación ha generado cuestionamientos sobre la estabilidad financiera de la institución, que se presentó como una apuesta para impulsar el futbol en Coahuila y desarrollar un proyecto competitivo con aspiraciones de crecimiento hacia categorías superiores. Sin embargo, los problemas reportados podrían comprometer el funcionamiento cotidiano del equipo, especialmente si los adeudos continúan acumulándose y afectan directamente las condiciones laborales de quienes forman parte de la organización.

De acuerdo con información publicada por el periódico Zócalo, que cita a una fuente cercana a la institución, Saltillo Soccer enfrentaría dificultades para cumplir con algunas de sus obligaciones económicas. Aunque el club ha sido relacionado con la administración de Faisy, hasta el momento no se ha establecido públicamente que el conductor sea responsable directo de los presuntos adeudos, por lo que será necesario conocer la postura oficial de la institución y de sus representantes.

Saltillo Soccer, equipo vinculado al conductor de televisión Faisy, atraviesa un momento de incertidumbre / Especial

¿Qué problemas económicos enfrenta Saltillo Soccer, equipo vinculado a Faisy?

Uno de los principales señalamientos contra Saltillo Soccer está relacionado con el supuesto retraso en el pago de salarios a integrantes de su plantilla y cuerpo técnico. Según la información difundida, algunos trabajadores acumularían aproximadamente dos meses sin recibir sus remuneraciones, situación que habría provocado inconformidad y comenzado a generar salidas dentro de la organización deportiva.

Entre los casos mencionados se encuentra el de Carlos Rangel, preparador físico con experiencia en Tigres, quien habría dejado su anterior empleo para integrarse al proyecto de los Coyotes, atraído por las expectativas de crecimiento que ofrecía la institución. No obstante, los presuntos incumplimientos económicos habrían influido en su decisión de abandonar el equipo, convirtiéndose en uno de los ejemplos de las dificultades que actualmente enfrenta el club.

A los problemas salariales se suman versiones sobre las condiciones de la Casa Club de Saltillo Soccer, donde presuntamente el comedor no contaría con alimentos suficientes para atender a los futbolistas. De confirmarse, esta situación representaría una dificultad adicional para los integrantes de la plantilla, particularmente para aquellos que dependen de las instalaciones del equipo durante su estancia en la ciudad.

Entre las irregularidades denunciadas destacan retrasos de hasta dos meses en el pago de salarios / Especial

Saltillo Soccer también tendría problemas para viajar a sus partidos

Las complicaciones económicas no estarían limitadas al pago de sueldos, pues también habrían comenzado a afectar la logística de los encuentros deportivos. Según los reportes, Saltillo Soccer mantendría pendientes al menos dos pagos relacionados con el transporte del equipo, lo que podría dificultar su participación en compromisos programados fuera de Coahuila.

Esta situación habría generado incertidumbre sobre la posibilidad de realizar un tercer traslado, correspondiente a un partido previsto para este fin de semana. Aunque no se ha confirmado oficialmente la suspensión de algún encuentro, los presuntos adeudos reflejarían las dificultades que enfrenta la institución para cubrir gastos necesarios para su operación.

Los traslados, la alimentación y el cumplimiento de las obligaciones salariales forman parte de los compromisos básicos de cualquier organización deportiva profesional. Por ello, la falta de recursos para cubrir estos servicios podría afectar la preparación y el desempeño del equipo, además de generar inconformidad entre los integrantes de la plantilla.

Hasta el momento, Faisy no ha dicho nada al respecto / Especial

¿Qué sanciones podría recibir Saltillo Soccer por los adeudos?

Los presuntos incumplimientos salariales podrían derivar en procedimientos ante las instancias correspondientes del futbol mexicano, siempre que las personas afectadas presenten reclamaciones formales y acrediten las obligaciones pendientes. En particular, el caso de Carlos Rangel podría convertirse en un antecedente relevante si decide continuar con alguna acción para exigir el pago de los recursos que presuntamente se le adeudan.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) cuenta con disposiciones relacionadas con las obligaciones de sus afiliados y mecanismos para atender controversias económicas. Entre ellas se encuentra el artículo 17 de su Estatuto Social, que contempla supuestos de desafiliación, aunque su aplicación depende de circunstancias específicas y no significa que cualquier retraso salarial provoque automáticamente una sanción de esa naturaleza.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, Saltillo Soccer podría contar con un plazo inicial de 15 días para atender el adeudo reclamado. Sin embargo, este periodo y las posibles consecuencias deberán confirmarse mediante la documentación del procedimiento correspondiente, ya que no se ha presentado una resolución oficial que establezca sanciones contra la institución.

La posibilidad de que el club enfrente consecuencias deportivas dependerá de la gravedad de los incumplimientos, las reclamaciones que se presenten y las resoluciones que emitan las autoridades competentes. En determinados procedimientos, los clubes pueden enfrentar multas, restricciones administrativas o limitaciones relacionadas con el registro de futbolistas, dependiendo de la normativa aplicable.