El incendio se registró en un ducto de Pemex ubicado en Tototlán, Jalisco./Especial

El fuego se registró durante trabajos de limpieza en el poliducto Salamanca-Guadalajara, en Tototlán. Una de las cuatro personas lesionadas murió durante la madrugada

Un incendio en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) provocó una emergencia en el municipio de Tototlán, Jalisco, la noche del jueves 5 de noviembre. El incidente dejó cuatro trabajadores lesionados; sin embargo, una mujer que sufrió quemaduras en gran parte del cuerpo falleció durante la mañana de este viernes.

El siniestro ocurrió mientras personal de la petrolera realizaba trabajos de limpieza y retiro de sedimentos en el poliducto Salamanca-Guadalajara. La emergencia movilizó a bomberos y elementos de Protección Civil, quienes trabajaron para controlar las llamas y asegurar la zona.

¿Cómo ocurrió el incendio en el ducto de Pemex en Jalisco?

De acuerdo con la información de Pemex, el incidente ocurrió durante las labores de mantenimiento del ducto, a la altura del municipio de Tototlán. La emergencia se registró cerca del kilómetro 1 de la carretera Tototlán-Ocotlán, donde una fuga de hidrocarburo derivó en un incendio.

Tras el reporte, se activó el Plan de Respuesta a Emergencias y acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, así como personal municipal. Las llamas fueron sofocadas y la empresa aseguró que el incidente no representaba un riesgo para las comunidades cercanas.

Cuatro trabajadores resultaron lesionados durante las labores de mantenimiento./Especial

¿Qué pasó con los trabajadores lesionados?

En un primer balance se reportaron cuatro personas heridas. Dos trabajadores fueron trasladados a la Clínica San Javier, en Guadalajara, mientras que otro recibió atención en el IMSS de Ocotlán. La cuarta persona fue atendida en el lugar.