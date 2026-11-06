Un pequeño animal viajó desde Francia hasta Polonia escondido en un camión de carga, sorprendiendo a los trabajadores de un centro logístico. Su aparición fue un hallazgo excepcional para una especie prácticamente desaparecida de Europa Central

Un hallazgo inesperado sorprendió a los trabajadores de un almacén de Amazon en Breslavia, Polonia, luego de encontrar a un pequeño roedor escondido en un camión procedente de Francia. Se trata de un lirón careto europeo (Eliomys quercinus), una especie protegida que se encuentra prácticamente desaparecida de territorio polaco y de otros países de Europa Central.

El animal, una hembra que recibió el nombre de Amazonka, logró recorrer una larga distancia sin ser detectada durante el traslado del vehículo. Tras descubrirla, los empleados consiguieron capturarla sin lastimarla y se comunicaron inmediatamente con la asociación de protección animal EKOSTRAŻ, cuyos integrantes se hicieron cargo de su atención.

El pequeño roedor viajó desde Francia escondido en un camión de carga / FB. Ekostraz

Un hallazgo inesperado para los especialistas

"Seguimos sin dar crédito…", escribió la organización en su página de Facebook al presentar al ejemplar. La asociación explicó que se trata de una especie estrictamente protegida en numerosos países y que los investigadores consideran prácticamente extinguida en Polonia, así como en buena parte de Europa Central.

EKOSTRAŻ también reconoció la actuación de los trabajadores de Amazon, quienes lograron proteger al roedor y ponerse en contacto con los especialistas. "No solo capturaron al animal de forma segura, sino que también lo protegieron adecuadamente y se pusieron en contacto con nosotros de inmediato. ¡Buen trabajo!", destacó la organización. Actualmente, Amazonka permanece en cuarentena, donde recibe atención y es sometida a pruebas para conocer su estado de salud. De acuerdo con sus cuidadores, se encuentra activa y tiene buen apetito.

EKOSTRAŻ resguardó al ejemplar, una especie prácticamente desaparecida de Europa Central / FB. Ekostraz

El lirón careto pierde presencia en Europa

Es real que existe una preocupación por el ejemplar: durante los últimos 30 años, la población del lirón careto europeo ha disminuido alrededor de 50 por ciento, convirtiéndolo en uno de los roedores cuya presencia se reduce con mayor rapidez en el continente. En Polonia aparece en la categoría CR, que significa peligro crítico de extinción, y los especialistas consideran que posiblemente solo quede una zona con ejemplares silvestres en el país.