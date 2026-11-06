Thomas Markle fue arrestado por agentes federales cerca de Tampa, Florida. La detención ocurre después de que autoridades de Filipinas reportaran el hallazgo de material de abuso sexual infantil en dispositivos encontrados en su antigua vivienda

Thomas Markle, padre de Meghan Markle, esposa del príncipe Harry, fue detenido este viernes 6 de noviembre por agentes federales en Florida, Estados Unidos. De acuerdo con información de Associated Press, el hombre de 82 años quedó bajo custodia cerca de Tampa por cargos relacionados con material de abuso sexual infantil. La agencia citó a personas familiarizadas con el caso que solicitaron permanecer en el anonimato.

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La detención ocurre después de varias semanas de investigaciones en Filipinas, donde autoridades confirmaron que encontraron material de abuso y explotación sexual infantil en dispositivos electrónicos localizados en una antigua vivienda de Markle. El caso también llegó a México, luego de que autoridades de Baja California revisaran una bodega que el hombre había alquilado en Rosarito.

Las autoridades de Filipinas investigan dispositivos electrónicos encontrados en una antigua vivienda de Thomas Markle./Especial

¿Por qué detuvieron al padre de Meghan Markle?

La investigación comenzó después de que Thomas Markle Jr., hijo del detenido y medio hermano de Meghan, entregara a las autoridades filipinas varios dispositivos que, según su testimonio, encontró entre las pertenencias de su padre en una vivienda de Cebú. El 4 de noviembre, la Policía Nacional de Filipinas confirmó que los primeros análisis forenses identificaron archivos relacionados con abuso y explotación sexual infantil. Las autoridades señalaron que el análisis continúa y que todavía deben determinar si los dispositivos pertenecían efectivamente a Thomas Markle.

Un día después, el secretario del Interior de Filipinas informó que su investigación también contemplaba a Thomas Markle Jr. como persona de interés, aunque aclaró que no estaba considerado sospechoso. Mientras tanto, el FBI colabora con las autoridades filipinas. La detención reportada por AP en Florida representa un nuevo avance en el caso, aunque todavía no se han dado a conocer públicamente todos los detalles de los cargos.

Thomas Markle Jr. entregó a las autoridades los dispositivos que aseguró haber encontrado entre las pertenencias de su padre./Especial

¿Qué relación tiene México con la investigación contra Thomas Markle?

Antes de mudarse a Filipinas, Thomas Markle vivió durante varios años en Rosarito, Baja California. El 2 de noviembre, la Fiscalía estatal confirmó que había revisado una bodega que el hombre alquilaba, después de recibir una denuncia anónima relacionada con presunto material de abuso sexual infantil. En el lugar se encontraron revistas de origen asiático de aproximadamente 20 años de antigüedad y equipo de cómputo que sería entregado a la Fiscalía General de la República para su análisis.