Thomas Markle, padre de Meghan Markle, esposa del príncipe Harry, fue detenido este viernes 6 de noviembre por agentes federales en Florida, Estados Unidos. De acuerdo con información de Associated Press, el hombre de 82 años quedó bajo custodia cerca de Tampa por cargos relacionados con material de abuso sexual infantil. La agencia citó a personas familiarizadas con el caso que solicitaron permanecer en el anonimato.
Catean bodega del padre de Meghan Markle en México: esto encontraron las autoridades
La detención ocurre después de varias semanas de investigaciones en Filipinas, donde autoridades confirmaron que encontraron material de abuso y explotación sexual infantil en dispositivos electrónicos localizados en una antigua vivienda de Markle. El caso también llegó a México, luego de que autoridades de Baja California revisaran una bodega que el hombre había alquilado en Rosarito.
¿Por qué detuvieron al padre de Meghan Markle?
La investigación comenzó después de que Thomas Markle Jr., hijo del detenido y medio hermano de Meghan, entregara a las autoridades filipinas varios dispositivos que, según su testimonio, encontró entre las pertenencias de su padre en una vivienda de Cebú. El 4 de noviembre, la Policía Nacional de Filipinas confirmó que los primeros análisis forenses identificaron archivos relacionados con abuso y explotación sexual infantil. Las autoridades señalaron que el análisis continúa y que todavía deben determinar si los dispositivos pertenecían efectivamente a Thomas Markle.
Un día después, el secretario del Interior de Filipinas informó que su investigación también contemplaba a Thomas Markle Jr. como persona de interés, aunque aclaró que no estaba considerado sospechoso. Mientras tanto, el FBI colabora con las autoridades filipinas. La detención reportada por AP en Florida representa un nuevo avance en el caso, aunque todavía no se han dado a conocer públicamente todos los detalles de los cargos.
¿Qué relación tiene México con la investigación contra Thomas Markle?
Antes de mudarse a Filipinas, Thomas Markle vivió durante varios años en Rosarito, Baja California. El 2 de noviembre, la Fiscalía estatal confirmó que había revisado una bodega que el hombre alquilaba, después de recibir una denuncia anónima relacionada con presunto material de abuso sexual infantil. En el lugar se encontraron revistas de origen asiático de aproximadamente 20 años de antigüedad y equipo de cómputo que sería entregado a la Fiscalía General de la República para su análisis.
Por su parte, Meghan Markle declaró que estaba profundamente consternada por las acusaciones contra su padre y explicó que se había distanciado de él desde 2018 para proteger a sus hijos. Thomas Markle ha rechazado los señalamientos en su contra y los ha calificado como mentiras. Hasta el momento, la detención reportada en Estados Unidos no equivale a una condena: el proceso deberá determinar las responsabilidades correspondientes.