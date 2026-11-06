Edgar Aarón “N” murió durante un operativo de autoridades federales en Naucalpan

Edgar Aarón “N”, conocido como “El General” o “El Lic”, identificado por las autoridades como fundador y líder del Cártel Nuevo Imperio, fue abatido durante un operativo federal en Naucalpan de Juárez, Estado de México. En el enfrentamiento también murió otra persona, informó el Gabinete de Seguridad el 5 de noviembre de 2026.

De acuerdo con el reporte oficial, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) realizaban trabajos de campo para ejecutar órdenes de cateo en inmuebles relacionados con integrantes de esa organización criminal.

Durante el operativo, los agentes fueron agredidos con disparos de arma de fuego y respondieron al ataque. Como resultado, dos personas perdieron la vida, una de ellas identificada como Edgar “N”. Las autoridades señalaron que su ubicación fue resultado de labores de inteligencia, investigación y seguimiento de sus movimientos y zonas de operación.

El Gabinete de Seguridad informó que dos personas murieron durante el enfrentamiento con autoridades./FGJ

¿Quién era ‘El General’, líder del Cártel Nuevo Imperio?

Las investigaciones señalan que Edgar Aarón “N” fundó el Cártel Nuevo Imperio en 2017, junto con Óscar Antonio “N”, alias “El 300”, quien actualmente se encuentra recluido. Desde entonces, la organización extendió sus operaciones a distintos municipios del Estado de México, alcaldías de la Ciudad de México y zonas de Morelos.

Las autoridades consideraban a “El General” uno de los principales generadores de violencia en la región. Entre los delitos por los que era investigado se encuentran secuestro, extorsión, homicidio, despojo, lavado de dinero, robo de combustible y distribución de drogas.

También se le relacionaba con el tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos y Canadá. Además, el 19 de noviembre de 2025, el Departamento del Tesoro estadounidense lo sancionó por sus presuntos vínculos con la organización criminal de Ryan James Wedding. Según los señalamientos, Edgar “N” habría proporcionado protección a Wedding en territorio mexicano y facilitado información obtenida mediante contactos policiales.

‘El General’ habría ordenado el asesinato de Milton Morales

Uno de los principales señalamientos contra Edgar “N” estaba relacionado con el homicidio de Milton Morales Figueroa, quien se desempeñaba como coordinador de la Unidad de Estrategia, Táctica y Operaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

El asesinato ocurrió el 20 de julio de 2024 en Coacalco, Estado de México. De acuerdo con las investigaciones mencionadas por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, “El General” habría sido el autor intelectual del crimen.

Tras darse a conocer el abatimiento, Harfuch recordó a Morales Figueroa y aseguró que las investigaciones continuarán para identificar y llevar ante la justicia a todas las personas responsables del homicidio.