La presidenta aseguró que mantiene sus señalamientos sobre presuntos vínculos entre empresarios relacionados con el caso de corrupción en el INE

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a la postura del partido Somos, que rechazó las declaraciones del Gobierno federal sobre sus presuntos vínculos con empresarios relacionados con el escándalo de corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE). Ante la posibilidad de enfrentar una demanda por daño moral, la mandataria sostuvo sus dichos y aseguró que cuenta con pruebas para respaldarlos.

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“Nosotros solo dijimos los hechos. Solo dijimos hechos. No tengo ningún problema, defiendo mis dichos, lo sostengo, porque tengo pruebas de todo lo que digo; fueron presentadas públicamente”, declaró durante su conferencia matutina del 6 de noviembre de 2026.

El partido Somos rechazó los señalamientos del Gobierno federal./ia

La organización política negó la relación que el Gobierno federal señaló entre integrantes de Somos y los hermanos Hernández Casillas. De acuerdo con su postura, estos empresarios no tienen participación en las empresas mencionadas ni ocupan puestos de poder dentro del INE.

¿Por qué Sheinbaum señaló al partido Somos?

Las declaraciones de la presidenta surgieron en medio de las investigaciones y señalamientos por presuntas irregularidades en contratos relacionados con empresas vinculadas a Alfredo Hernández Casillas y la administración de la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei.

Sheinbaum ha cuestionado los vínculos entre empresarios y actores relacionados con el ámbito electoral. El pasado 5 de noviembre, el Gobierno federal presentó información sobre contratos en los que participaron empresas relacionadas con Hernández Casillas. Según los datos expuestos durante esa conferencia, entre 2015 y 2023, los negocios de las empresas de Alfredo Hernández Casillas con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) superaron los 2 mil millones de pesos.

La mandataria también ha señalado que las posibles irregularidades no comenzaron durante la gestión de Taddei. En ese contexto, mencionó grabaciones en las que aparece la exfuncionaria reunida con Hernández Casillas, mientras ambos hablan sobre la distribución del presupuesto de contratos obtenidos por las empresas.

La mandataria también señalo las irregularidades de Taddei con Alfredo Hernández Casillas./especial

Sheinbaum también cuestiona a Lorenzo Córdova por contratos electorales

Durante la misma conferencia, la presidenta criticó al exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, por reconocer que conocía la existencia de las empresas de Hernández Casillas. Sheinbaum cuestionó que, durante los nueve años que estuvo al frente del organismo, no impulsara cambios para ampliar la participación de proveedores en las contrataciones de materiales electorales.

La mandataria señaló que Córdova atribuyó la responsabilidad de revisar ese tipo de prácticas a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). Sin embargo, Sheinbaum sostuvo que el conocimiento de los contratos debió motivar acciones dentro de la estructura electoral.