La defensa de la artista busca una reparación del daño / Especial

El exconductor de televisión confirmó que recibió una notificación legal de la presentadora y aseguró que está dispuesto a llegar a una conciliación

La polémica entre Andrea Legarreta y Alfredo Adame llegó al terreno legal. El actor y conductor de televisión confirmó que recibió una notificación relacionada con una demanda presentada por la conductora del programa Hoy, luego de las declaraciones que realizó años atrás sobre la paternidad de Mía Rubín, hija mayor de la presentadora y del cantante Erik Rubín.

Durante un reciente encuentro con medios de comunicación, Alfredo Adame reveló que fue notificado del procedimiento hace aproximadamente tres semanas y que incluso acudió a un tribunal para conocer los señalamientos en su contra. Según su versión, el conflicto está relacionado con los comentarios que hizo sobre la familia de Andrea Legarreta, particularmente aquellos en los que puso en duda la paternidad de su hija.

El también actor de telenovelas aseguró que está dispuesto a ofrecer una disculpa pública y buscar una solución mediante la conciliación. Sin embargo, explicó que la representación legal de Legarreta pretende una reparación del daño, por lo que el asunto todavía no estaría resuelto.

Alfredo Adame confirmó que recibió una notificación hace tres semanas / Especial

¿Por qué Andrea Legarreta demandó a Alfredo Adame?

El origen del conflicto se remonta a declaraciones que Alfredo Adame realizó hace varios años, cuando cuestionó públicamente la paternidad de Mía Rubín, hija mayor de Andrea Legarreta y Erik Rubín. Aquellos comentarios provocaron controversia al involucrar a la familia de la conductora en señalamientos sobre su vida privada.

Aunque durante algún tiempo la polémica se mantuvo principalmente en el ámbito del espectáculo, el asunto habría escalado a una instancia legal, de acuerdo con lo que el propio Adame explicó ante los reporteros.

El exconductor relató que recibió un documento relacionado con el procedimiento y que, tras acudir al tribunal, le informaron cuáles eran los comentarios señalados dentro de la reclamación.

Andrea Legarreta inició un procedimiento legal contra Alfredo Adame, según el actor / AndreaLegarretaOficial

"Hace como tres semanas me llegó una notificación, un documento de parte de la señora Andrea Legarreta. En el tribunal a donde fui a dar lo único que procede de todo es que dice que yo dije que su hija no es su hija", explicó.

Con estas declaraciones, Adame reconoció públicamente la existencia del conflicto legal, aunque no se han dado a conocer los documentos completos del expediente ni una resolución judicial que permita establecer el alcance definitivo de la demanda.

La defensa de Legarreta buscaría una reparación del daño / Especial

Alfredo Adame ofrece disculparse con Andrea Legarreta

Uno de los aspectos que más llamó la atención de sus declaraciones fue la disposición que mostró para resolver el problema sin prolongar el enfrentamiento. Según explicó, durante su comparecencia manifestó que estaba abierto a una conciliación e incluso a ofrecer una disculpa por sus comentarios anteriores.

No obstante, la representación legal de Andrea Legarreta estaría solicitando una reparación del daño, situación que podría complicar un posible acuerdo entre ambas partes.

"Yo dije 'lo que pida la dama'. La abogada (de Andrea Legarreta) quiere la reparación de daño", dijo el conductor.

El actor no precisó si la petición contempla una cantidad económica ni cuáles serían las condiciones para alcanzar un arreglo. Tampoco detalló si existe una nueva audiencia programada o si las partes mantienen conversaciones para resolver el conflicto.

Por ahora, la posibilidad de una disculpa pública permanece como una propuesta expresada por Adame, sin que se haya confirmado que Andrea Legarreta o sus representantes la consideren suficiente para dar por terminado el procedimiento.

¿Qué dijo Alfredo Adame sobre Mía Rubín, hija de Andrea Legarreta?

La controversia surgió después de que Alfredo Adame realizara comentarios sobre Mía Rubín, quien ha desarrollado una carrera musical y es conocida por ser la hija mayor de Andrea Legarreta y Erik Rubín.

En aquellas declaraciones, el actor cuestionó la paternidad de la joven, al asegurar que no era hija biológica del exintegrante de Timbiriche. Se trata de afirmaciones realizadas por Adame, no de hechos comprobados, y son precisamente esos comentarios los que ahora se encuentran en el centro de la disputa.

La situación volvió a cobrar relevancia después de que el propio conductor hablara sobre la notificación legal, pues sus declaraciones pusieron nuevamente sobre la mesa una polémica que involucra la privacidad de la familia de la presentadora.