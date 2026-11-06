Revelan presuntas amenazas de contratista a Guadalupe Taddei: “Me pasa algo y te lleva a ti y tu INE”

Una grabación difundida por Latinus muestra al empresario José Alfredo Hernández hablar sobre información comprometedora que habría resguardado en el extranjero

Un nuevo video difundido por Latinus exhibe las presuntas amenazas que el empresario José Alfredo Hernández Casillas habría dirigido a Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), en medio de un conflicto relacionado con negocios y contratos públicos. En la grabación, el contratista asegura que conserva información y declaraciones realizadas fuera de México que podrían involucrar a la exfuncionaria si algo le sucediera.

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El material fue presentado el jueves 5 de noviembre de 2026 por el periodista Carlos Loret de Mola. De acuerdo con el reportaje, las grabaciones habrían sido realizadas por el propio Hernández Casillas durante los primeros meses de 2026, cuando su relación con Taddei atravesaba un deterioro.

Hernández Casillas aseguró que conservaba declaraciones y grabaciones en Europa, Estados Unidos y Canadá./especial

¿Qué dice el video sobre las amenazas a Guadalupe Taddei?

En una de las conversaciones difundidas, Hernández Casillas afirma que había advertido a la entonces presidenta del INE sobre la existencia de información comprometedora que mantenía fuera del país. El empresario menciona registros en Europa, Estados Unidos y Canadá, y sugiere que los utilizaría si enfrentaba alguna represalia.

“Nada más que también le dije (a Taddei), tienes en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, tienes declaraciones mías con todo el puto rollo que puedo decir aquí en México. Me pasa algo a mí, te lleva la ching*** a ti y a todo tu pu** INE”, expresa en la grabación.

Según el reportaje, estas declaraciones apuntarían a que el empresario utilizaba la existencia de los videos y conversaciones como un mecanismo de presión ante un posible conflicto con sus exsocios. En otro fragmento, correspondiente a una conversación de febrero, Hernández Casillas menciona un desacuerdo relacionado con la Secretaría de Gobernación (Segob). “Habíamos quedado en que no iba yo a decir nada de esto, de Gobernación”, señala.

INE solicita auditoría de contratos de los últimos diez años

El 5 de noviembre, el Consejo General del INE aprobó solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una revisión de sus adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondientes al periodo de 2016 a 2026.

El acuerdo contempla preservar documentación, revisar el padrón de proveedores y establecer mecanismos para recibir denuncias sobre posibles irregularidades. La consejera Carla Humphrey respaldó la revisión y pidió que durante la fiscalización “no quede nada sin revisar”.