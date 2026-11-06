El sur de la Ciudad de México fue testigo de momentos que sorprendieron por una serie de luces de diversos colores que aparecieron entre las nubes durante la noche del jueves 5 de noviembre. Este fenómeno fue captado en diversos puntos de la capital y de inmediato, comenzó a circular en redes sociales, donde algunos usuarios comenzaron a cuestionarse si se trataba de posibles avistamientos de Ovnis.
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Las imágenes publicadas comenzaron a llamar la atención por las formas que parecían iluminar el cielo, con destellos verdes, amarillos y blancos, mismos que se desplazaban entre las nubes.
Los reportes se concentraron en las inmediaciones de Gran Sur, en Coyoacán, así como en lugares de Coapa, donde varias personas se detuvieron para observar y grabar lo extraño de este espectáculo.
¿Qué eran las misteriosas luces en CDMX?
Pese a que no hay una explicación inmediata, las teorías comenzaron a multiplicarse en plataformas digitales. Mientras algunos internautas hablaron de posibles naves extraterrestres, otros relacionaron el fenómeno con drones, luces de terremoto e incluso supuestas señales de acontecimientos extraordinarios. Sin embargo, la explicación que trascendió fue mucho más cercana a los preparativos de un espectáculo musical.
De acuerdo con los reportes difundidos por medios nacionales, los destellos correspondían a pruebas de iluminación del Ultra México 2026, festival de música electrónica que se realizará este sábado 7 y domingo 8 de noviembre en la explanada del Estadio Banorte, al sur de la capital. Los reflectores de alta potencia proyectaron haces luminosos hacia el cielo y, al combinarse con las nubes, generaron las figuras que sorprendieron a los habitantes.
Ultra México 2026 sorprendió a los capitalinos
La iluminación utilizada durante los ensayos produjo efectos visuales que podían observarse desde distintos puntos de la zona sur de la Ciudad de México. Las luces parecían formar círculos, líneas y figuras geométricas, mientras cambiaban de tonalidad y se reflejaban sobre las nubes, lo que alimentó las especulaciones sobre un posible fenómeno fuera de lo común.
El festival Ultra México 2026 tiene programadas actividades para el 7 y 8 de noviembre, por lo que los trabajos de preparación incluyeron pruebas de sonido e iluminación. Así, los videos que provocaron preguntas sobre una posible presencia extraterrestre terminaron relacionados con los preparativos del evento, cuyas luces fueron visibles desde diferentes colonias del sur de la capital.