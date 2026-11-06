Pablo Lyle: ¿Cuándo saldrá de prisión y qué pasará con el actor después de cumplir su condena en Estados Unidos?

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El actor mexicano tiene prevista su salida de una prisión de Florida para el 29 de diciembre de 2026; sin embargo, su situación migratoria podría impedir que recupere inmediatamente su libertad y regrese a México

Después de permanecer varios años en prisión por el caso de Juan Ricardo Hernández, el actor Pablo Lyle está cada vez más cerca de cumplir la condena que recibió en Estados Unidos. Su salida está prevista para el próximo 29 de diciembre de 2026, fecha que marcaría el final de su sentencia por homicidio involuntario.

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Aunque la noticia ha generado expectativa sobre un posible regreso del actor a México y a la televisión, todavía existe un asunto pendiente que podría cambiar sus planes. Se trata de su situación migratoria en territorio estadounidense, pues las autoridades podrían mantenerlo bajo custodia una vez que termine su condena penal.

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¿Cuándo saldrá Pablo Lyle de prisión y por qué se adelantó su salida?

La fecha prevista para que Pablo Lyle termine su condena es el 29 de diciembre de 2026, de acuerdo con la información difundida sobre su expediente penitenciario y retomada por distintos medios de comunicación. Inicialmente, el actor tenía contemplado permanecer en prisión hasta septiembre de 2027, pero una reducción del tiempo de su sentencia permitió adelantar la fecha.

El actor recibió una condena de cinco años de prisión y ocho años de libertad condicional, además de otras obligaciones, después de que un jurado lo declarara culpable en octubre de 2022. Aunque el proceso comenzó en 2019, no permaneció todo ese tiempo dentro de una cárcel, pues durante una parte del procedimiento estuvo bajo arresto domiciliario.

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¿Pablo Lyle regresará a México después de salir de la cárcel?

Aunque el 29 de diciembre representa una fecha importante para el actor, cumplir su condena no significa que pueda abandonar inmediatamente Estados Unidos. De acuerdo con explicaciones difundidas por el abogado Carlos González en el programa El Gordo y la Flaca, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podrían recibirlo al concluir su periodo en prisión y trasladarlo a un centro de detención migratoria.