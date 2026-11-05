El mandatario paraguayo anunció su salida este jueves 5 de noviembre, luego del colapso de Ueno Bank, que dejó a millones de clientes sin acceso a sus ahorros y provocó una crisis política en el país

Este jueves 5 de noviembre de 2026, Santiago Peña anunció su renuncia a la Presidencia en Uruguay, luego de enfrentar una creciente presión política por el caso de Ueno Bank, institución que dejó a cerca de tres millones de clientes sin acceso normal a sus cuentas bancarias.

El anuncio llegó en un momento crítico para su administración, cuando diputados de oposición y miembros de su propio partido avanzaban en un procedimiento para destituirlo. Peña, quien gobernaba desde el 15 de agosto de 2023, decidió presentar su dimisión antes de que prosperara el juicio político impulsado por los señalamientos relacionados con sus antiguos vínculos empresariales con la institución financiera.

A través de un video publicado en su cuenta de X, el mandatario comunicó su decisión y aseguró que buscaba evitar mayores consecuencias para el país.

"He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas", expresó durante su mensaje.

¿Por qué renunció Santiago Peña a la Presidencia de Paraguay?

El conflicto que precipitó la salida de Peña comenzó cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) determinó intervenir Ueno Bank, después de detectar irregularidades financieras que comprometían la solvencia de la entidad. La resolución fue adoptada el 2 de noviembre y anunciada el martes 3, tras confirmarse que su capital había descendido a menos del 50% del mínimo exigido por las autoridades regulatorias.

Las consecuencias alcanzaron rápidamente a los usuarios, quienes encontraron restricciones para realizar transferencias, utilizar tarjetas y acceder a los servicios digitales del banco. La situación provocó manifestaciones y reclamos de clientes que exigían respuestas sobre sus ahorros, mientras las autoridades trabajaban en mecanismos para recuperar los recursos depositados en la institución.

El presidente de Paraguay anunció su renuncia este 5 de noviembre de 2026, en medio de una crisis política./ Captura de pantalla

La intervención también afectó a aproximadamente 32 mil jubilados que recibían sus pensiones mediante Ueno Bank. Ante las dificultades, el Instituto de Previsión Social (IPS) anunció medidas para trasladar sus cuentas a otra entidad y mantener los pagos. Además, la institución financiera administraba alrededor de 850 millones de dólares en fondos públicos, cantidad que aumentó las preocupaciones sobre las posibles consecuencias para las finanzas del país.

Antes de anunciar su renuncia, Peña había solicitado la salida de Carlos Carvallo, entonces presidente del Banco Central del Paraguay, quien dejó el cargo el 3 de noviembre. El Gobierno también impulsó medidas para facilitar la devolución de los depósitos. Al referirse a las familias afectadas, el mandatario señaló: “Detrás de cada depósito hay años de arduo trabajo, sacrificio y sueños familiares”.

En su despedida, el político ofreció disculpas a los ciudadanos, aunque no reconoció responsabilidad directa por las irregularidades que llevaron a la intervención bancaria.

"Quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado. Nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí", afirmó. También aseguró que su prioridad era "la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero".

Juicio político contra Santiago Peña aceleró su salida del Gobierno

Mientras miles de personas buscaban recuperar su dinero, la controversia llegó al Congreso paraguayo. Un grupo de 35 diputados promovió un juicio político contra Santiago Peña, al considerar que existían elementos para investigar presuntos conflictos de intereses y posibles irregularidades relacionadas con recursos públicos y fondos previsionales depositados en Ueno Bank.

Uno de los principales cuestionamientos se centró en la relación que Peña mantuvo con Ueno Holding, vinculado al Grupo Vázquez, del que fue accionista hasta 2025. Los legisladores solicitaron investigar si sus antiguos intereses empresariales pudieron influir en decisiones gubernamentales relacionadas con la institución. Sin embargo, estos señalamientos no representan una determinación judicial de culpabilidad.

La situación política del mandatario se complicó cuando Horacio Cartes, expresidente de Paraguay y dirigente del Partido Colorado, manifestó su respaldo al procedimiento de juicio político. El posicionamiento representó un golpe para Peña, quien perdió el apoyo de una figura importante de su propia organización política mientras aumentaban las exigencias de renuncia.