Una confusión sobre una parroquia de Uruguay provocó que se anunciara una supuesta visita del pontífice a la Basílica de Guadalupe

El Papa León XIV no tiene programada una visita a México, al menos por ahora. Aunque este martes 3 de noviembre de 2026 se difundió que el pontífice acudiría a la Basílica de Guadalupe, la información fue aclarada horas después, pues el templo al que se hizo referencia durante una conferencia del Vaticano se encuentra en Uruguay y no en la Ciudad de México.

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Todo comenzó durante la presentación de la próxima gira de León XIV por Sudamérica, cuando María Montserrat Alvarado, nueva prefecta del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, habló sobre una visita del Papa a Nuestra Señora de Guadalupe. El comentario fue relacionado con el santuario del Tepeyac y rápidamente surgieron versiones sobre un posible viaje a territorio mexicano.

La situación fue aclarada por Valentina Alazraki, periodista mexicana especializada en la cobertura del Vaticano, quien explicó que la funcionaria hablaba de una actividad programada en Casavalle, una zona de Montevideo, Uruguay. Por lo tanto, no se trataba de un anuncio relacionado con México.

¿Por qué se confundió la visita del Papa León XIV a México?

De acuerdo con Alazraki, el malentendido ocurrió durante una conferencia en la que Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa del Vaticano, daba a conocer las actividades del próximo viaje apostólico. La mención de la Virgen de Guadalupe llevó a interpretar que el pontífice tenía contemplado acudir al santuario de la capital mexicana.

El santuario de la CDMX no forma parte de la gira oficial del pontífice./ AP

A través de su cuenta de X, la periodista compartió la aclaración sobre el lugar al que realmente se referían las declaraciones.

“De acuerdo con el portavoz del Vaticano Matteo Bruni Montse Alvarado no se refería a la basílica de la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México sino a la parroquia de Casavalle en Uruguay. Por lo tanto no hubo ninguna confirmación del viaje del papa a México.”

La actividad mencionada forma parte del recorrido que León XIV realizará por Sudamérica. De acuerdo con el programa del Vaticano, el sábado 7 de noviembre de 2026, a las 17:00 horas, el pontífice acudirá a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Casavalle, donde sostendrá un encuentro con la comunidad.

Con esta aclaración quedó descartado que las palabras de María Montserrat Alvarado fueran una confirmación de la llegada del Papa a México. La Santa Sede no ha anunciado fechas ni un itinerario para una visita a la Basílica de Guadalupe, por lo que las versiones que circularon durante el martes no corresponden a un viaje oficialmente programado.

El Papa León XIV sí tiene interés en venir a México

Que la información haya sido producto de una confusión no significa que el pontífice haya descartado viajar al país. La propia Valentina Alazraki señaló que existe interés por parte de León XIV en conocer México y acudir al santuario guadalupano, aunque hasta ahora no se ha establecido cuándo podría ocurrir.

“Lo que está muy claro, de acuerdo con varias fuentes vaticanas, es que el Papa León sí quiere ir a México y obviamente a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, pero hasta el momento no hay nada concreto ni en lo que se refiere a la fecha ni al programa. Solo está la intención”, explicó la periodista.

La posibilidad de recibir al Papa también ha sido mencionada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en agosto pasado expresó su interés en que México fuera considerado dentro de los próximos viajes del líder de la Iglesia católica. La mandataria informó entonces que su administración mantenía comunicación con representantes del Vaticano para abordar el tema.

Por otra parte, la celebración del Año Jubilar Guadalupano, que comenzó en octubre de 2026 y continuará hasta octubre de 2027 por el 50 aniversario de la dedicación de la nueva Basílica de Guadalupe, ha generado expectativas sobre una posible visita papal durante el próximo año. Sin embargo, esa posibilidad no ha sido confirmada por la Santa Sede.