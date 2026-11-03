Papa León XIV visitará México y la Basílica de Guadalupe; esto se sabe sobre su llegada

El santuario ubicado en el Cerro del Tepeyac sería uno de los destinos del Papa en México./ AP

María Montserrat Alvarado, nueva prefecta de Comunicación del Vaticano, adelantó que el pontífice tiene previsto acudir al templo ubicado en la CDMX

El Papa León XIV tiene entre sus planes visitar México y acudir a la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México. Así lo adelantó este martes 3 de noviembre María Montserrat Alvarado, nueva prefecta del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, quien habló sobre el posible viaje del pontífice, aunque por ahora no se ha dado a conocer cuándo podría realizarse.

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La declaración de la funcionaria mexicana se produjo durante un encuentro con periodistas en el que se abordaron las próximas actividades del Santo Padre. Al ser cuestionada sobre una posible visita a territorio mexicano, Alvarado aseguró que uno de los lugares que el Papa tiene contemplado conocer es el santuario ubicado en el Cerro del Tepeyac.

“El Santo Padre sí va a ir a ver a nuestra señora de Guadalupe”, expresó la representante del Vaticano.

¿Cuándo vendrá el Papa León XIV a México?

Aunque las declaraciones de Alvarado han generado expectativa sobre la llegada del pontífice, todavía no existe una fecha oficial para su visita. La funcionaria evitó adelantar un día o mes y señaló que será ella quien dé a conocer la información cuando se confirme el viaje.

Una de las posibilidades es que León XIV llegue al país durante 2027, debido a las celebraciones religiosas que se desarrollarán en torno a la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, esta fecha permanece como una posibilidad y no como parte de un calendario anunciado por el Vaticano.

La eventual visita coincidiría con el Año Jubilar Guadalupano, que comenzó en octubre de 2026 y se extenderá hasta octubre de 2027, con motivo del 50 aniversario de la dedicación de la nueva Basílica de Guadalupe. El recinto, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, es uno de los principales centros de peregrinación católica del mundo.

El propio León XIV ya había hablado sobre sus intenciones de viajar a México. En junio pasado, cuando fue cuestionado acerca de la posibilidad de visitar el país, dejó abierta la puerta a que el encuentro con los fieles mexicanos ocurriera próximamente.

Hasta el momento, el Vaticano no ha anunciado una fecha oficial para la llegada de León XIV./ AP

“Ahí vamos a ver, espero que no pase demasiado tiempo”, manifestó entonces el pontífice, sin comprometerse con una fecha específica.

Sheinbaum busca concretar la visita del Papa a México

El Gobierno mexicano también ha expresado su disposición para recibir al Santo Padre. La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que su administración mantiene comunicación con representantes del Vaticano para explorar la posibilidad de que León XIV incluya a México entre sus próximos destinos.

En declaraciones anteriores, la mandataria explicó que, pese al carácter laico del Estado mexicano, existe una relación diplomática con la Santa Sede. También destacó las coincidencias que encuentra con el pontífice en asuntos relacionados con la construcción de la paz y la atención a los migrantes.

Mientras se define una posible visita a México, el Papa León XIV tiene previsto realizar un viaje apostólico por Sudamérica del 6 al 17 de noviembre de 2026, que contempla actividades en Uruguay, Argentina y Perú. Por ahora, México no forma parte de ese recorrido.