El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) mantiene vigente su programa de descuentos y beneficios para adultos mayores en distintos establecimientos del país durante noviembre de 2026. A través de su directorio oficial de beneficios, el organismo ofrece promociones en áreas como alimentación, salud, transporte, vestido, asesoría legal, recreación y servicios básicos para quienes cuentan con la credencial vigente del instituto. Entre los beneficios más buscados destacan descuentos en farmacias, tiendas de autoservicio, ópticas, restaurantes, hoteles y transporte público, además de promociones especiales en algunos comercios afiliados.
Buen Fin 2026: ¿habrá descuentos extra para adultos mayores con tarjeta INAPAM?
¿Qué descuentos ofrece el INAPAM en NOVIEMBRE de 2026?
De acuerdo con el catálogo oficial del INAPAM, las personas adultas mayores pueden acceder a descuentos que van desde el 5 hasta el 50 por ciento, dependiendo del establecimiento y el servicio.
Los beneficios disponibles varían por entidad y comercio participante, aunque algunos de los sectores con mayor número de promociones son:
Farmacias y servicios médicos
Supermercados y tiendas de conveniencia
Restaurantes y cafeterías
Hoteles y agencias de viaje
Ópticas y laboratorios
Transporte terrestre
Actividades culturales y recreativas
El instituto recordó que para acceder a los descuentos es necesario presentar la credencial oficial del INAPAM vigente al momento de realizar el pago o solicitar el servicio.
¿Dónde consultar el catálogo oficial de beneficios del INAPAM?
El directorio completo de descuentos y comercios participantes puede consultarse directamente en el portal oficial del INAPAM, donde se actualizan constantemente los convenios disponibles en cada estado del país.
Además, el instituto recomienda verificar previamente si el establecimiento mantiene vigente la promoción, ya que algunos descuentos pueden variar dependiendo de la sucursal o temporada.
¿Quiénes pueden tramitar la credencial del INAPAM?
La credencial del INAPAM puede ser solicitada por personas de 60 años o más y permite acceder a distintos programas de apoyo y beneficios económicos en todo México.
Entre los requisitos principales se encuentran:
Identificación oficial vigente
CURP
Acta de nacimiento
Comprobante de domicilio
Fotografía reciente
El trámite es gratuito y puede realizarse en los módulos autorizados del instituto.