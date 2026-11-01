INAPAM 2026: requisitos para tramitar la tarjeta y acceder al aguinaldo

1. La tarjeta INAPAM permite a las personas adultas mayores acceder a descuentos y beneficios en México. / RS

Las personas adultas mayores pueden solicitar su credencial en módulos del Bienestar. Conoce los documentos necesarios, horarios de atención y cómo acceder al programa que ofrece empleo y prestaciones

Las personas adultas mayores que buscan obtener la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) pueden realizar el trámite de manera gratuita en los módulos de la Secretaría del Bienestar.

La credencial permite acceder a descuentos en distintos establecimientos y también puede ser un requisito para incorporarse a programas de vinculación laboral que ofrecen prestaciones como el aguinaldo.

Sin embargo, tener la tarjeta INAPAM no garantiza el pago de esta prestación, ya que es necesario cumplir con otros requisitos y participar en el programa de Vinculación Productiva.

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en 2026?

El trámite se realiza de manera presencial en los módulos del Bienestar distribuidos en el país.

Para localizar la oficina más cercana, las personas interesadas deben ingresar al directorio de módulos del Bienestar, seleccionar su entidad y municipio, completar la verificación y consultar las direcciones disponibles.

Los módulos atienden de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas. Los domingos no hay servicio.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la credencial?

Las personas de 60 años o más que deseen obtener la tarjeta deben presentar la siguiente documentación: Acta de nacimiento legible.

Identificación oficial vigente.

CURP actualizado.

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses.

Fotografía reciente tamaño infantil.

Nombre, CURP y teléfono de un contacto de emergencia. Se recomienda llevar originales y copias de los documentos para facilitar la revisión en el módulo.

Las personas de 60 años o más pueden tramitar su credencial INAPAM de manera gratuita en los módulos del Bienestar. / RS

¿Cómo acceder al aguinaldo con la tarjeta INAPAM?

El programa de Vinculación Productiva del INAPAM busca incorporar a personas adultas mayores a empleos remunerados o actividades voluntarias que les permitan obtener ingresos.

Para participar, es necesario contar con la credencial del instituto, tener 60 años o más y completar el proceso de incorporación al programa.

Los interesados deben llenar una solicitud de inclusión social y realizar una entrevista con un promotor de Vinculación Productiva. Entre los documentos solicitados se encuentran: Credencial INAPAM original.

Identificación oficial con fotografía.

CURP.

Comprobante de domicilio reciente.

Dos fotografías tamaño infantil.

El INAPAM cuenta con un programa de Vinculación Productiva para personas de 60 años o más que buscan empleo./ RS

¿Cuándo recibirán el aguinaldo los nuevos beneficiarios?

Las personas adultas mayores que se incorporen al programa durante octubre, noviembre o diciembre de 2026 no recibirán el aguinaldo correspondiente a este año.

De acuerdo con la información, los nuevos participantes recibirían esta prestación hasta finales de 2027, conforme al periodo laboral y las condiciones de contratación.

Por ello, es importante que quienes busquen acceder al beneficio revisen los requisitos y las condiciones del programa antes de realizar el trámite.

Para resolver dudas sobre Vinculación Productiva, el INAPAM dispone del teléfono 55 2386 80, con atención de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, así como del correo vinculacion.productiva@inapam.gob.mx.