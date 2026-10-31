VIDEO: Así escapó una adulta mayor de un intento de asalto en Tepotzotlán

Una cámara de videovigilancia captó el momento en que una adulta mayor fue interceptada y jaloneada por dos presuntas asaltantes. / Captura

Un video de vigilancia captó el momento en que dos mujeres interceptaron a la víctima en Tepotzotlán. La caída de su motocicleta le permitió escapar

Dos mujeres fueron detenidas en Tepotzotlán, Estado de México, por su probable participación en un intento de asalto contra una adulta mayor, quien fue interceptada y jaloneada mientras caminaba por calles de la colonia Loma Bonita.

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que Laura “N” y Argelia “N” fueron aprehendidas mediante un operativo coordinado con policías municipales, luego de que un video del presunto intento de robo se difundiera en redes sociales.

Los hechos ocurrieron el jueves 29 de octubre y quedaron registrados por una cámara de videovigilancia. Las autoridades investigan a ambas mujeres por su probable participación en el delito de robo en agravio de una persona adulta mayor.

¿Cómo escapó la adulta mayor del intento de asalto?

De acuerdo con información del gobierno municipal, tras conocer la grabación, policías de Tepotzotlán acudieron a la calle Aves del Paraíso para localizar a la víctima.

Con apoyo de vecinos, los oficiales encontraron a la adulta mayor, quien estaba acompañada de su esposo. Durante la entrevista, la mujer relató que dos personas le exigieron entregar sus pertenencias, pero no lograron despojarla de sus objetos.

La víctima explicó que las presuntas agresoras se distrajeron cuando la motocicleta en la que viajaban cayó al suelo. Ese momento fue aprovechado por la adulta mayor para alejarse y pedir ayuda.

Los policías municipales le brindaron orientación y le ofrecieron acompañamiento para acudir ante el Ministerio Público, así como apoyo para regresar a su domicilio. Sin embargo, la mujer decidió no trasladarse en ese momento.

La caída de la motocicleta en la que viajaban las sospechosas permitió que la víctima escapara y pidiera ayuda. / Captura

FGJEM realiza investigaciones por el presunto robo

La Fiscalía mexiquense informó que agentes de la Policía de Investigación (PDI) acudieron al domicilio de la víctima para recabar su entrevista y dar seguimiento a los hechos.

Posteriormente, en coordinación con elementos de la policía municipal, se llevó a cabo la detención de Laura “N” y Argelia “N”, quienes quedaron relacionadas con la investigación por el presunto intento de robo.

Las autoridades no han informado sobre la situación jurídica de las detenidas.

La Fiscalía del Estado de México informó sobre la detención de Laura “N” y Argelia “N”. / FGJEM

Video muestra el momento en que interceptaron a la víctima

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa a dos mujeres vestidas de negro, con cubrebocas y a bordo de una motocicleta, cuando se aproximan a la adulta mayor, quien llevaba dos bolsas de mandado y otra cruzada sobre el tórax.

Una de las presuntas agresoras desciende de la unidad y comienza a jalonear a la mujer, aparentemente para quitarle sus pertenencias.

Durante el forcejeo, la motocicleta cae al suelo, lo que obliga a ambas mujeres a interrumpir la acción para levantarla. La adulta mayor aprovecha la distracción para escapar y gritar pidiendo auxilio.

En la grabación, que tiene una duración aproximada de cinco minutos con 51 segundos, también se observa que las dos mujeres finalmente se retiran del lugar a bordo de la motocicleta.